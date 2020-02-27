لا تتوقعها: أغرب 6 علاجات تجميلية مثيرة للاشمئزاز.. نتائجها كارثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

على الرغم من التطور الكبير في مجال الطب، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة المنتشرة التي يستخدمها البعض حتى الآن.

نقدم لكم أغرب العلاجات التي استخدمها الكثيرون كعلاجات تجميليلة، لكنها في الحقيقة لها آثار جانبية كبيرة، وتسبب مشاكل صحية كثيرة، وهي كالتالي وفق ما نقل موقع "listverse".

- فضلات ثعبان البحر

يستخدم بعض الأشخاص حمامات مليئة بفضلات ثعابين البحر على الجسم والبشرة، اعتقادًا منهم أنها تجعل البشرة أكثر شبابًا، لكنّ الأمر غير صحيح، حيث إنها يمكن أن تخترق الجلد وتسبب العديد من المشاكل التي تستغرق عمليات جراحية.

- الرصاص والزرنيخ

بعض المناطق تستخدم الرصاص والزرنيخ في علاج البشرة وتقوية الشعر، عن طريق تغطية الوجه بالرصاص الأبيض كقناع لشد ترهلات الوجه، وينتج بسبب هذه العادة الخاطئة تعفن الجلد وظهور البقع والنمش في الوجه، والشعور بالصداع والقيء، وأيضًا الوفاة في بعض الحالات.

أما الأضرار الذي يسببها الزرنيخ، عند ضعه على الشعر، تتمثل تساقطه، فضلًا عن التشنجات.

- لدغة النحل

استخدم البعض لدغة النحل كعلاج للتخلص من الالتهابات، حيث توضع النحلة على جسم المريض في مكان الالتهاب، ثم تتحرك النحلة حتى تلسعه، وهي عادة خاطئة، حيث إنها تسبب في بعض الحالات الفشل الكلوي.

Advertisements

- بادكير الأسماك

يعتبر "باديكير الأسماك" من الطرق الشائعة لتنظيف القدمين الذي يستخدمها البعض عن طريق وضع القدمين في حوض به نوع من أسماك صغيرة جائعة لا تمتلك أسنانًا، لكنها تتميز بشفاه قاسية، اعتقادًا منهم أنها تقوم بإزالة الجلد الجاف من القدمين وحول الأظافر.

لكن هذه العادة يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض، وقد تنقل الأمراض الفيروسية، والكبد الوبائي.

- القواقع الحية "الحلزون"

علاج مثير للاشمئزاز أيضا، وهو وضع القواقع الحية على الوجه اعتقادا أنها تساعد على تنظيف الوجه ومحاربة الشيخوخة.

ويؤثر استخدام الحلزون بالسلب على البشرة، حيث إنه تصيب بالاحمرار وظهور البقع.

- المشيمة

تعتبر هي نقطة الربط الوحيدة بين الأم والجنين عبر الحبل السري، لتصفية المواد المغذية للأجنة وإزالة الفضلات.

من العلاجات التجميلية التي يستخدمها الكثيرون بوضعها في بعض كريمات الوجه أو الشعر، لكنها تسبب الكثير من الآثار الجانبية المزعجة للبشرة والشعر، نظرا لأنها تتفاعل مع البشرة بطريقة سيئة.