صيحة المعاطف الترنش والكاوبوي موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - برزت صيحات المعاطف الترنش والكاوبوي في العديد من عروض الأزياء لخريف وشتاء 2020.

وتتميز هذه المعاطف بأنها تناسب مختلف أشكال الجسم، ولا تنتهي موضتها بمرور السنين.

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المعاطف الترنش والكاوبوي بلون الكاميل



Stella Mccartney









تأتي المعاطف الترنش والكاوبوي بلون الكاميل في مقدمة الألوان الرائجة منذ سنوات طويلة، وحتى الألوان تبدو الأفضل على الإطلاق، حيث أن لون الكاميل يكسب الإطلالة لمسة فاخرة.

قدمت العديد من الماركات المعاطف الترنش والكاوبوي بلون الكاميل وبتصاميم متنوعة مثل معاطف Gabriela Hearst، Isabel Marant، MARC JACOBS، Bora Aksu، Monse، Sportmax، Stella-Mccartney، Fendi، و Victoria Beckham.







أيضاً تتسم المعاطف الترنش والكاوبوي بلون الكاميل بتناسبها مع مختلف الأزياء والألوان، فيمكن تنسيقها مع أزياء باللون الأسود أو أزياء باللون الأبيض وكذلك مع الجينز.

وقد برزت أكثر من طريقة لارتداء المعاطف الترنش والكاوبوي بلون الكاميل، فيمكن إرتداءه مع تركه مفتوح من الأمام وتنسيقه مع كنزة وتنورة أو كنزة وسروال مع البوت الطويل، وارتداء مع فستان، كما يمكن غلقه من الأمام، أو تركه على الأكتاف بصيحة الكاب الرائجة.



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المعاطف الترنش والكاوبوي الجلدية

Jil Sander



أيضاً برزت المعاطف الترنش والكاوبوي الجلدية هذا العام كبديل عصري أنيق للقماش التقليدي.

قدمت ماركة COACH معطف الترنش الجلد باللون البرغندي وبتصميم أنيق وعصري مع حزام حول الخصر.

Coach



كما قدمت ماركة Jil Sander المعطف الترنش الجلد باللون البني، والذي تم تنسيقه مع سروال فاتح اللون.

شاهدي أحدث موديلات المعاطف الترنش والكاوبوي لتختاري تصميم يناسبك وتتعرفي على طرق تنسيقه مع الأزياء المختلفة.

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