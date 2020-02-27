فساتين سهرة موضة مجموعات الأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - لم تخلو عروض أسابيع الازياء من فساتين الزهرة التي تنوعت بموديلاتها وألوانها. وخلال عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة خريف 2020 رصدنا أبرز صيحات فساتين السهرة والتي أتت بقصات وألوان متنوعة تحاكي جميع الأذواق، كوني السباقة في التعرف إلى أحدث الموديلات واكتشفي نصائحنا لإختيار الفستان الذي يناسب شكل جسمك.

تابعي المزيد: فساتين سهرة بالكتف الواحدة موضة ربيع 2020





فساتين سهرة مزينة بكشاكش من أسبوع ميلانو



Alberta Ferretti

شقت فساتين السهرة المزينة بالكشاكش طريقها إلى منصات عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 - 2021، تهادت عارضات ماركة Act N°1 بفستان ترتر لامع بقصة مستقيمة ومغطى بالكشاكش الملونة على أحد الجانبين، كما لفتنا الفستان الأسود من مجموعة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، استعيني بهذه التصاميم في حال كنتِ نحيلة الجسم.



فساتين سهرة ترتر موضة خريف 2020

تحلي بالجرأة وتبني صيحة فساتين السهرة المغطاة بالترتر اللامع والتي حظيت بحضور لا يمكن تجاهله على منصات عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة، قدمت ماركة إرمانو سرفينو Ermanno Scervino فستان برغندي مزدان عند الحواف بالريش الوردي الناعم، كما لفتنا الفستان الأخضر المزين بشق جانبي طويل من توقيع فيليب بيلين Philipp Plein.





Advertisements



تابعي المزيد: فساتين سهرة للقصيرات موضة خريف 2020





فساتين سهرة طبقات من أسبوع ميلانو

استحوذت فساتين السهرة المؤلفة من طبقات على إهتمام أشهر المصممين، أحببنا الفستان الذهبي من مجموعة إم اس جي إم MSGM كما وقعنا في عشق الفستان الوردي الناعم طويل الكمين من أنطونيو ماراس Antonio Marras، تصميم يناسب النحيفات.









فساتين سهرة مخمل موضة 2020



Philosophy di Lorenzo Serafini





تبقى فساتين السهرة المصممة من المخمل الفاخر متصدرة لائحة إتجاهات 2020، قدمت ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini فستان طويل الكمين يصل طوله إلى الكاحل مزين بتطريز ناعم، أما ماركة Ports 1961 فتميز تصميمها بالتنورة المنفوشة ما يجعله قطع مثالية لكافة أشكال القامات.

تابعي المزيد : فساتين سهرة مخمل موضة خريف 2020