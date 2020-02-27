إليكِ أبرز صيحات حقائب الموسم الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - لم تكن الأزياء وحدها التي لفتت نظرنا في عروض خريف وشتاء 2019-2020 والتي استضافتها العواصم العالمية الأربعة. فقد شهدت المنصّات ظهور مجموعات من الإكسسوارات المبتكرة التي عكست حرص المصمّمين على تأمين إطلالات فاخرة وأنيقة في الموسم المقبل.

ولعل أبرز هذه الإكسسوارات كانت مجموعات الحقائب التي تفاوتت في تصاميمها والمواد المصنوعة منها، والتي شكّلت دليلاً واسعاً لاختيار القطعة التي تناسب إطلالاتك.

بعض تصاميم الحقائب كان عودة لتصاميم سابقة والبعض الآخر أتى بخطوط جديدة كلّياً، ما يعني أنّ كلّ امرأة ستجد ما يناسبها. ونحن أيضاً جمعنا من هذه التصاميم ما أعجبنا لنقدّمه لك.

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ألوان النيون الفاقعة Blinding Neons

ألوان النيون الفاقعة وجدت طريقها إلى تصاميم الحقائب هذا الموسم، لتزيل القليل من كآبة الشتاء وسمائه الرمادية. وقد أتت بألوان الأصفر والفوشيا والأخضر والأزرق وغيرها لتناسب إطلالة المرأة الجريئة، الراغبة في محاربة الملل.

إذا كنت تعشقين الإطلالات الفريدة والجريئة، اختاري درجات قويّة ولست ملزمة تنسيقها مع لون الحذاء.

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حقائب بشكل صناديق وعلب Cube and Box Bags

كلّ سنة يحاول المصمّمون الخروج عن الأشكال التقليدية للحقائب، وهذا الموسم توجّهوا نحو المكعّبات والصناديق. بعض التصاميم أتى بستايل ريترو كما عند أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta. هناك أيضاً الحقائب المطرّزة والحقائب الشفّافة كما لدى براندون ماكسويل Brandon Maxwell، أو حقائب تشبه علب الطعام الصيني. هذه الحقائب يمكن أن تكون صغيرة الحجم لتناسب السهرات، أو بحجم كبير لتناسب العمل والنهار.

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الحقائب المزدوجة Double Bagging

ربّما لأنّ العلامات بدأت تنتج الكثير من الحقائب، لم تجد غير هذه الطريقة لإظهار تصاميمها العديدة؛ أو ربّما هناك بالفعل سبب عمليّ لهذه الصيحة، لأنّ المرأة العصريّة مشغولة دائماً ولا تكفيها حقيبة واحدة، بل تحتاج إلى اثنتين. يمكنك حمل حقيبتين بلونين مختلفين، للمزيد من الجنون في طلّتك.

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حقائب مموّهة Undercover Purses

دائماً ما يبحث المصمّمون عن أشكال معقّدة وغريبة للحقائب، ما جعل حقائب هذا الموسم تأتي بجميع الأشكال والتصاميم، لدرجة أنّ بعضها أتى متخفّياً ليظهر وكأنّه شيء آخر كلّياً.

فمنها ما أتى على شكل كلب أو زجاجة أو حتّى أنبوب معجون أسنان، وبعضها بدا على أنّه حقائب ورقيّة أو على شكل مصاعد التزلّج... في الحقيقة، كلّ ما يمكن التفكير به من أشكال تحوّل إلى حقيبة. الهدف من هذه الحقائب هو إضفاء المرح على طلّتك، وهذا يعني أنّ حملها لا يجب أن يخضع لأيّ قواعد.

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