سانت لوران وديور يفتتحان أسبوع باريس للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - دائماً ما تكون افتتاحية أسبوع الموضة في باريس قوية ومميزة ولاسيما أن أهم دور الأزياء تقدم مجموعاته في هذا اليوم وعلى رأسها دار ديور Dior وسانت لوران Saint Laurent وموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021 الذي بدأ يوم أمس لم يكن باستثناء حيث تابعنا فيه عرضان مميزان لكلاهما تميز بالتصاميم المبتكرة ورصدنا من خلالهما أيضاً صيحات موضة جديدة ومميزة واليك التفاصيل.



مجموعة ديور لموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021

مجموعة ديور لموسم خريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١



مجموعة مميزة مثل العادة قدمتها دار ديور Dior للألبسة الجاهزة ومثل العادة كانت موجهة للمرأة والهدف منها تعزيز دور النساء عن طريقة الموضة، وقد شاهدنا الكثير من التصاميم المميزة التي استوحيت من حقبة السبعينات بقالب جمع بين النمط البوهمي والنمط الأنثوي الناعم، ولاحظنا أن نقشة الكارو كانت واضحة في التشكيلة وكذلك شاهدنا النقشة العسكرية المموهة والتصاميم التي جمعت بين الأناقة والعصرية.

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مجموعة سانت لوران لموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021:

مجموعة سانت لوران لموسم خريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١



دار سانت لوران Saint Laurent مثل العادة أيضاً قدمت مجموعة رائعة في أجواء ساحرة نقلتنا الى عالم آخر، ان كان من ناحية مكان العرض المطل على برج ايفيل أو من ناحية ديكور صالة العرض التي لعبت فيها الاضاءة دور أساسي أو من ناحية التصاميم طبعاً. حيث شاهدنا مجموعة كبيرة استوحيت بشكل أساسي من حقبة الثمانيات بجرأتها وتمردها وقد انعكس ذلك من خلال مزيج الألوان الجريء الذي شاهدناه في التشكيلة اضافة الى تنسيقات جاكيت البليزر مع السراويل المطاطية الضيقة والتي شكلت العناصر الأساسية للمجموعة، شاهدنا أقمشة الفرو البراقة والجلد اللامع كذلك معاطف الفرو والفساتين الضيقة والتصاميم التي جمعت بين الأنوثة الجذابة والعصرية المتمردة.



مجموعات مميزة تابعناها في اليوم الأول من أسبوع باريس للموضة لكلاً من سانت لوران Saint Laurent وديور Dior لموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021 للألبسة الجاهزة.

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