12 إنفلونسر سعودية عليكن بمتابعتهن في عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - لاحظنا في السنوات الماضية كيف سطع نجم النساء السعوديات في مجالات مختلفة، من العلم إلى الطب والهندسة، وصولاً إلى الموضة والجمال والموسيقى وغيرها… وقد شاهدنا الكثير من الأعمال الإبداعية التي قدمتها هؤلاء النساء كلّ في اختصاصها، واليوم سنسلط الضوء على 12 مؤثرة أو إنفلونسر سعودية في مجال الموضة، ننصحكن بمتابعتهن في عام 2020 وإليكن التفاصيل.



مقدمة البرامج والإنفلونسر العنود بدر:



العنود بدر أو فوزازا اسم غني عن التعريف في الوطن العربي، فجميعنا نعرف مصممة الأزياء ومقدمة البرامج والفاشينيستا السعودية التي تتمتع بجمال جذاب وأسلوب مميز في الموضة، يزيد عدد متابعيها على إنستقرام على 850 ألف متابع تستعرض لهم يومياتها وإطلالاتها بشكل دوري، وتشاركهم تفاصيل من مغامراتها في مجال العمل وغيره. تابعوها هنا

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الإنفلونسر السعودية نجود بنت مشعل:



استطاعت الإنفلونسر السعودية نجود بنت مشعل أن تكسب محبة الناس في فترة قصيرة، وذلك عن طريق حسابها الخاص على إنستقرام الذي تمتلك عليه ما يزيد على 1.5 مليون متابع، تستعرض من خلاله نصائح عن الموضة والجمال والحياة اليومية بأسلوب محبب وقريب من الناس.

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مصممة الأزياء السعودية أروى البنوي:



دخلت مصممة الأزياء السعودية أروي البنوي عالم الموضة من أوسع أبوابه، وذلك بسبب أفكارها الإبداعية وتصاميمها المميزة التي يمتزج فيها النمط الشرقي مع الأسلوب العصري الشبابي، وقد لفتت نظر نقاد الموضة وكذلك الكثير من الفاشينيستا والمشاهير العرب والعالميين.

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الإنفلونسر السعودية بيان لنجاوي:



الإنفلونسر السعودية بيان لنجاوي من المؤثرات السعوديات الشهيرات في الوطن العربي، تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين على الإنستقرام يصل إلى ما يقارب الـ 300 ألف متابع. مهتمة بالتكنولوجيا والموضة ومختلف مجالات الحياة life style كما أنها تستعرض إطلالاتها المميزة والمواكبة للموضة بشكل دوري على الإنستقرام،

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عارضة الأزياء السعودية شهد سلمان:



دخلت شهد سلمان عالم الموضة وهي في العشرينات من عمرها، وقد تميزت بملامحها السمراء الجذابة وشخصيتها المؤثرة التي فرضتها بشكل قوي، وشبّهها الكثيرون بعارضة الأزياء العالمية ويني هارلو Winnie Harlow من ناحية الملامح ومن ناحية أن كليهما مصابتان بمرض البهاق الجلدي، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعتا أن تثبتا نفسيهما في مختلف مجالات الحياة بما في ذلك عالم الموضة، الذي من الممكن أن يكون صعب الدخول له في هذه المواصفات أحياناً.

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الفاشينيستا والإنفلونسر تمارا القباني:



تمارا القباني من أوائل الشابات العربيات اللواتي دخلن عالم السوشال ميديا، وقد أثبتت نفسها ليس فقط كواحدة من أكثر الفاشينيستا السعوديات شهرة، بل أيضاً امتدت شهرتها إلى الوطن العربي أجمع، تملك ما يزيد على 200 ألف متابع على إنستقرام، وإطلالاتها التي تنسقها تجمع بين الأنوثة والعصرية في آن معاً.

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الأختان السعوديتان ثناء وسخاء:



الأختان والإنفلونسرز السعوديتان ثناء وسخاء العبدلله، لديهما حساب على إنستقرام يحمل اسم theabduls تسلطان الضوء من خلاله على إطلالاتهن وعلى رحلاتهن السياحية أو لمتابعة فعاليات الموضة حول العالم، كما أنهما أسستا موقعًا تجاريًا إلكترونيًا لبيع منتجات مختلفة لمصممي الأزياء الشباب.

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عارضة الأزياء مودل روز:



عارضة الأزياء والإنفلونسر السعودية مودل روز تعتبر من الأكثر شهرة في مجالها في الوطن العربي، وعلى إنستقرام وحده، تمتلك ما يزيد على 11 مليون متابع، تميزت بملامحها التي تشبه الباربي وشعرها الأشقر البلاتيني وإطلالاتها العصرية الملفتة، وهي الوجه الإعلاني لعدد من العلامات التجارية.

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الفاشنيستا السعودية ريم الصانع:



السعودية ريم الصانع دخلت عالم الموضة والسوشال ميديا في سن شابة، واستطاعت في فترة قصيرة أن تكتسب عددًا كبيرًا من المتابعين وصل إلى ما يقارب المليون، وقد تميزت بجمالها الجذاب وملامحها القوية وإطلالاتها المميزة العصرية التي تنسقها لمختلف المناسبات.

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سما وهيا أبو خضرا:



التوأمان سما وهيا أبو خضرا فلسطينيتا الأصل ومولودتان في السعودية، لديهما شهرة عالمية كونهما من أشهر الدي جي DJs ومن أبرز المؤثرات في عالم الموضة، وتجمعهما علاقات صداقة قوية بكل من جيجي وبيلا حديد وكيندل وكايلي جينير وغيرهن من نجمات العالم.

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عارضة الأزياء السعودية عبير سندر:



عبير سندر عارضة أزياء سعودية، تميزت بملامحها السمراء وقوامها الرشيق، وقد دخلت عالم الموضة وفرضت نفسها كواحدة من أفضل عارضات الأزياء السعوديات. تمتلك ما يقارب نصف مليون متابع على إنستقرام، وأسلوبها في الموضة شبابي وعصري.

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الإنفلونسر السعودية هلا العبدلله:



الإنفلونسر والفاشينيستا السعودية هلا العبدلله تعتبر من الأكثر شهرة في الوطن العربي حالياً وعلى إنستقرام، تمتلك 2.5 مليون متابع وتستعرض إطلالاتها المميزة ذات النمط العصري، ورحلاتها لتغطية أسابيع الموضة، وأيضاً تقدم نصائح للشابات حول الجمال وأمور مختلفة من الحياة.

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جمعنا لك أبرز المؤثرات والإنفلونسرز السعوديات اللواتي ننصحك بمتابعتهن في عام 2020 في حال رغبت بمواكبة أحدث صيحات الموضة والجمال في الوطن العربي وحول العالم.

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