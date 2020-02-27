تنسيق اللون البني للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - اللون البني واحد من الدرجات العصرية التي تربعت على عرش الموضة في شتاء 2020، شاهدناه بقوة بالكثير من عروض الأزياء العالمية، وتباعًا اعتمدته الكثير من مدونات الموضة المحجبات.

ولكي تتألقي بهذا اللون المميز، إليكِ أكثر من طريقة لتنسيق اللون البني للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا.





البنطلون البني مع كنزة صوف من دينا الخادم

البنطلون البني مع كنزة صوف من دينا الخادم





اختارت دينا الخادم هذا اللون من خلال البنطلون البني عالي الخصر، لتعتمد معه كنزة صوف شتوية باللون الأبيض الناصع، لاطلالة كاجوال من الدرجة الأولى، مناسبة للصبايا المراهقات، واعتمدت على إكسسوارات باللون الأسود للحزام والشنطة والجزمة، لاطلالة بدت غاية في الأناقة.

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الفاشينيستا فاطيمة بالمعطف الفستان اللامع

الفاشينيستا فاطيمة بالمعطف الفستان اللامع





أما الفاشينيستا فاطيمة فقد ظهرت بأزياء الشارع باطلالة باللون البني، باختيار هذا المعطف المكسر بلمسة لامعة، مستوحى من تصاميم الفساتين، مع حزام الخصر العريض، نسقت معه بوت الساق باللون الأحمر العنبي، وكلتش فرو باللون البيبي بلو.

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المعطف الصوف البني مع البنطلون الجلد

المعطف الصوف البني مع البنطلون الجلد





في المقابل اختارت فطامي بو حمد المعطف البني الطويل مع البنطلون الجلد، لترتدي معهما كنزة صوف باللون الأصفر الباهت، وجزمة لامعة من دون كعب، لاطلالة مستوحاة من أجواء الأكشن، لم تخلو من اللمسة المريحة والعملية، لتعتمديها بيومكِ الطويل دون التخلي عن أناقتكِ.

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