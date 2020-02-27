كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - موديلات العبايات المنقوشة من التصاميم المتعددة، والتي تتجدد باستمرار، كالنقوشات الهندسية، ونقوشات الورود، والنقوش اللامعة، وغيرها، يمكنكِ اختيار ما يناسبكِ بموديل عبايتكِ.

وإليكِ مجموعة من أجدد موديلات عبايات منقوشة للمحجبات لتختاري منها ما يناسبكِ.

عبايات مع نقوشات الورود البارزة

عبايات مع نقوشات الورود البارزة





هذا الموديل للعبايه الملكية من koodiz من التصاميم الراقية لمناسباتكِ الكلاسيكية، مع نقوشات الورود بالخرز البارز باللون الأسود، لاطلالة مترفة، نسقي معها حجابكِ باللون الأسود، وكلتش باللون الأحمر العنبي، ليناسب العبايه الستان المخملية.

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عبايات مع نقوشات لامعة من الخرز

عبايات مع نقوشات لامعة من الخرز





أو يمكنكِ اعتماد موديل آخر مع النقوشات للعبايه السوداء من almunamamri، مع نقوشات الخرز الأسود على العبايه بالكامل، للصبيّة التي تحب الذوق الفخم لاطلالة غاية في الأناقة.

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عبايات مع النقوشات الهندسية

عبايات مع النقوشات الهندسية





أما هذا الموديل للعبايه من فهو الأكثر عصرية، مع لمسة من النقوشات الهندسية على العبايه من الأمام، بألوان مختلفة عن العبايه السوداء، لاطلالة شبابية لن تضيف لكِ سنًا، وبالوقت نفسه عملية ومريحة مع الأكمام الواسعة.

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العبايات مع النقوشات على الظهر

العبايات مع النقوشات على الظهر





إذا كنتِ تحبين اللمسات غير التقليدية، جربي هذا التصميم من thetwinsabayas ad، للعبايه السوداء مع نقوشات وتفاصيل الظهر الناعمة للورود الملونة، اعتمديها بمناسباتكِ الكلاسيكية، مع حجابكِ باللون الأبيض، أو بدرجات البيبي بلو المخملية، لتتناغم أكثر مع ألوان ودرجات الورود.

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