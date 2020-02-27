ماسكات سنفرة للبشرة من الشوفان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - البشرة بحاجة إلى سنفرة بطريقة دورية، وذلك من أجل التخلص من الجلد الميت، والرؤوس السوداء، التي تُسبب الكثير من المشاكل للوجه، ولهذا اخترنا لكِ الشوفان الذي يعتبر أحد المواد الطبيعية التي تساعد على سنفرة الوجه بطريقة سهلة وبسيطة، ليصبح جزء أساسي بلخطات التقشير.



ماسك زيت اللوز والشوفان والزبادي

ماسك زيت اللوز والشوفان والزبادي





ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة زبادي





اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتكِ.

اُتركي الخليط حتى يجف، عند إزالة الماسك اُفركي بشرتكِ قليلًا.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف البشرة بعمق.

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ماسك الشوفان وماء الورد

ماسك الشوفان وماء الورد



- ملعقة صغيرة من الشوفان

- ملعقة صغيرة من العسل الخام

- ملعقة صغيرة من ماء الورد



اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 10 دقائق من ثم اشطفي بشرتكِ بالماء.

هذا الخليط ممتاز في تنظيف بشرتكِ تحديدًا البشرة الحساسة، والحصول على وجه خالٍ من العيوب، لهذا ننصحكِ بتجربته مرة أو مرتين أسبوعيًّا بحسب حاجة بشرتِك.

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ماسك الشوفان وماء الورود والزبادي

ماسك الشوفان وماء الورود والزبادي



- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من ماء الورد

- ملعقة كبيرة من الشوفان



اخلطي ماء الورد مع الزبادي والشوفان، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى ينشف على وجهِك، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

يمنحكِ الماسك ترطيبًا وتغذية مباشرة لبشرتكِ الحساسة، ويمكنكِ تجربته مرة أسبوعيًّا.

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