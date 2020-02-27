صيحات شعر ومكياج من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - لقد كان أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2020، مليئاً بصيحات الشعر والمكياج الساحرة والمميزة التي تجعل كل امرأة عصرية مهووسة في تجربتها، إذ حفل بالعديد من صيحات الموضة الرومانسية والفاخرة الصادرة عن أهم الدور الإيطالية والعالمية التي قدمت أجمل ما لديها لموسم خريف 2020، من أساليب مكياج وتسريحات شعر لفتت الأنظار بجمالها وتميزها.



وفي هذا المقال، نعرض أبرز صيحات الشعر والمكياج التي ظهرت على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2020.



Moschino

Moschino



لقد سارت عارضات دار موسكينو Moschino على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو، بتسريحة شعر عملاقة جداً مستوحاة من ملكة فرنسا الراحلة ماري أنطوانيت. وبالنسبة الى المكياج، فقد اعتمدت الدار مكياج عين القطة مع الرموش الطويلة والكثيرة وأحمر الشفاه الطبيعي، مع لمسة من البلاش الوردي على أعلى الوجنتين.



Fendi

Fendi



أما في عروض دار فندي Fendi، فقد ظهرت العارضات بتسريحة شعر الكعكة الضخمة والمضفرة، الى جانب الغرة المشدودة بإتقان الى الوراء، والتي منحتهن مظهراً أنثوياً جذاباً. أما المكياج فجاء بسيطاً، مع التركيز على الشفاه التي اعتُمد فيها الروج باللون البرغندي الداكن.

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Alberta Ferretti

Alberta Ferretti



وفي عروض دار Alberta Ferretti، اعتُمدت تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، مع منح الشعر مظهراً لامعاً وجذاباً. كما اعتمدت الدار مكياج العيون الدخاني الناعم وأحمر الشفاه النيود اللامع، الى جانب تقنية الكونتوريتغ التي سلطت الضوء على عظام الخدين في وجوه العارضات.

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Gucci

Gucci



بدلاً من السير على مدرج تقليدي، وقفت عارضات دار قوتشي Gucci على منصة دوارة في أسبوع الموضة في ميلانو، بأكسسوارات شعر معقدة تغطي كامل الرأس، الى جانب الكحل الأسود الداكن الذي يتدلى على خط الرموش السفلية على شكل الدموع.

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Jil Sander

Jil Sander



كانت إطلالات عارضات دار Jil Sander أنيقة وكلاسيكية خلال أسبوع الموضة في ميلانو، فقد اعتُمدت فيها تسريحة ذيل الحصان المنخفض الأنيقة مع الغرة الجانبية، الى جانب مكياج العيون البسيط الذي ارتكز على الحد الأدنى من مستحضرات المكياج، مع أحمر الشفاه الأحمر الفاقع والبلاش الوردي على الخدين.



برادا

برادا



لقد أتى مكياج العيون الذي اعتمدته دار برادا Prada خلال عروضها في أسبوع الموضة في ميلانو لموسم خريف 2020 مميزاً جداً وعصرياً، والذي أتى على شكل خطوط أفقية هندسية بين منطقة الحاجبين وخط الرمش العلوي، مرسومة بظلال العيون الغليتر، الى جانب الشفاه الطبيعية اللامعة، مع الشعر المجعد والغرة البوف الضخمة.

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