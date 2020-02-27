4 امور احذريها عند تركيب الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - تركيب الأظافر تقنية توفّر المال والجهد، سواء كنتِ تفضلين الأظافر القصيرة أو البسيطة أو المصممة بشكل معقد مع زخرفات وموديلات، يمكنك العثور على مجموعة رائعة من أفضل أظافر التركيب.

بفضل مشاهير مثل Alexandria Ocasio - Cortez وJennifer Lopez، وغيرهما فإن ظهور الأظافر المزيفة في عودة كبيرة. لأظافر تدوم طويلاً، فالأمر كلّه يتعلق باستخدام الغراء الصحيح والمواد ذات النوعية الجيدة. استخدام مواد رخيصة مثلاً، قد يسبب سقوط أظافرك في غضون يوم أو يومين. من ناحية أخرى، يمكن أن تُبقي الغراء لعدة أسابيع في حال تم استخدام مواد جيدة. بالإضافة إلى ذلك، عليكِ مراعاة بعض الأمور الأخرى:



اختيار حجم الظفر المناسب

تركيب الاظافر



تماماً مثل الأحذية الموجودة في متجر متعدد الأقسام، تحتاجين إلى التأكد من ملاءمة الأظافر من خلال تجربتها قبل لصقها. معظم العلامات التجارية للأظافر تنشر أرقاماً صغيرة على ظهر علب الأظافر، حتى يمكنك بسهولة معرفة الأحجام الأكثر ملاءمة لك؛ لذا عليكِ الاهتمام بهذا الموضوع، لتوفير الوقت والجهد.

حواف الظفر المركّبة يجب أن تّغطي أطراف الظفر الطبيعي. إذا كان الظفر المركّب صغيراً جداً، فسيكون عرضة للنزع قبل أن ترغبي في ذلك.

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تحديد مقاس الظفر

استخدمي المرطب



تحديد المقاسات بشكل صحيح يحدد كيفية ظهورها بشكل طبيعي. لذا، يجب تحديد مساحة الأظافر الاصطناعية جيداً قبل وضعها. هنا ننصحك بدفع جلدة الظفر إلى الوراء قليلاً ووضع الكريم أو الزيت، ثم تجفيف الأظافر بمناديل مرطبة.

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تجنبي تعرّض الأظافر للماء

تجنبي المياه



كلما زاد حرصك على يديك، فستبقى الأظافر لفترة أطول. إذا كنتِ تريدين بقاءها لمدة أسبوع أو أكثر، فإنّ أفضل ما يمكنك فعله هو تجنّب الماء. ننصحك باستخدام معقّم اليدين بدلاً من غسل اليدين بالماء، وننصح باستخدام القفازات إذا كان عليك القيامِ بأعمال منزلية، والتوقف عن غسل شعرك لأطول فترة ممكنة، والاستعاضة عن ذلك بالصالون.

نزع الأظافر بنعومة

انقعي يدك بالماء الفاتر لإزالة الأاظافر التركيب

من الواضح أن عملية إزالة شرائط الأظافر أسهل من الغراء، وتتطلب فقط النقع بالماء الدافئ وزيت الأظافر. ويمكن نزعها بسهولة بعد الاستحمام، ولا ننصحك بتمزيقها من جانب لآخر؛ حتى لا تشعري بالألم. بدلاً من ذلك، اسحبي الظفر إلى أسفل وإلى الخارج.

بالنسبة إلى الأظافر الملصقة، فإنّ الصبر أساسي إذا كنت تريدين الحفاظ على أظافرك الطبيعية قوية. ننصحك بقص الطول الزائد عند الحافة ونقعها.

بغض النظر عن التطبيق وعملية الإزالة التي تختارينها، ستكون أظافرك في حالة أفضل بكثير من المواد الهلامية أو الأكريليك. لا ضرر على أظافرك عند إزالة الأشرطة أو الغراء.