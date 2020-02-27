أجمل عطور الربيع المنعشة في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - أجواء الربيع المنعشة أصبحت على الأبواب، تحتاج فيها الصبايا لتألق بأجمل العطور التي تمنحنا إحساساً رائعاً بالحب والحيوية، وهو ما اخترناه لكِ اليوم، لتتألقي بالرائحة التي تناسبكِ حسب ذوقكِ.



Her Intense Eau de Parfum

Her Intense Eau de Parfum



يحتوي عطر Berberry الكلاسيكي على زهور الياسمين المنعشة، بالإضافة إلى عبواته ذات اللون البني الناعم، التي تمنحكِ لمسة مخملية ناعمة بأجواء الربيع.

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REPLICA Springtime In A Park Eau de Toilette

REPLICA



إذا كنتِ تبحثين عن رائحة أنيقة ومنعشة في الوقت نفسه، يمنحكِ هذا العطر شعوراً رائعاً بالحيوية، اعتمديه في يوم مشمس تحتاجين فيه إلى لفت الأنظار.



Dior Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette

Miss Dior



هذا العطر يشبه قبلة حلوة على الجبهة، فهذا العطر عبارة عن مزيج رائع حلو وحالم من الورد والماندرين والمسك الأبيض سيجعل قلبك يرفرف.

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Eau de Parfum - Eau Capitale

Eau Capitale



هذا العطر مشهور بقوة رائحة الحمضيات التي تناسب الأجواء الكلاسيكية، كأنكِ نجمة تسير بأجواء المدينة الخلابة.

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Sunkissed Hibiscus

Sunkissed Hibiscus



سوف تلاحظين مدى قوة زهر البرتقال والعنبر الذهبي، وكأنه عناق دافئ يستحضر ذكريات الصيف مثل الاستجمام تحت أشعة الشمس على الشاطئ أو شرب كوكتيل الفواكه في المناطق الاستوائية.

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