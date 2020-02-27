قصات شعر للوجه الممتلىء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2020 04:44 مساءً - يحمل عام 2020 قصات شعر مميزة للوجه الممتلىء. الترند ليس الشعر القصير بعد الآن، بل طول الشعر لحدّ الرقبة، وبدأنا نرى هذه الموضة على وجه عارضات الأزياء والنجمات. إذاّ خبر سار لمحبّات الشعر الطويل وللواتي يواكبن الموضة. الشعر الكيرلي باقٍ، وكذلك الغرّة القصيرة، والطول المتناسق، كقصّة الكاريه المحببة لأغلب السيدات، عادت من جديد. يمكننا القول بكل ثقة إنّ تسريحات شعر حقبتي السبعينات والتسعينات تفرض نفسها. فلنتعرّف على أحدث القصات للوجه الممتلىء:

قصات شعر modern shag للوجه الممتلىء

الممثلة ديانا اغرون



حقبة السبعينات حتى التسعينات تعود مع تسريحة شعر الـ .modern shagهذه التسريحة تتضمن طبقات وحجما كثيفا للشعر، وتجانس كل أنواع الوجوه، الممتلئة والضعيفة، وحتى السيدة الطويلة والقصيرة. تتميز هذه القصة بأنها سهلة التسريح، ولا تحتاج إلى تصفيف شعر يومياً، بل تعزّز ظهورك بشكل عفوي، وتناسب كافة الأعمار من العشرين حتى الأربعين. الغرّة القصيرة وتدرجات الخصل مطلوبة هنا، كي تضيف طلّة شبابية على مظهرك. الجميل بتسريحة الشعر هذه أنّها تناسب كافة الإطلالات الكاجوال والرسمية.

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قصات شعرBob للوجه الممتلىء

تسريحة شعر Bob



قصة شعر Bob ليست جديدة، بل هي من حقبة الستينات، وكانت توحي بالأناقة وبالطابع الأرستقراطي التقليدي الجميل، حتى اكتسبت شعبية كبيرة في أواخر العقد. تسريحة الشعرهنا ذات طابع كلاسيكي، وهذا الطابع سيطغى في العام الحالي. الغرّة هنا على طول الشعر، فلا غرّة قصيرة ولا بارزة. لا تدرجات ولا حاجة للحجم الكثيف. أكثر ما تليق هذه القصة بالسهرات، وذلك نسبة لتاريخها الأرستقراطي.ننصحك بارتداء الأقراط الطويلة، التي تضفي طلّة في غاية الأناقة والسحر.

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قصات شعر fluffy للوجه الممتلىء

كيندال جينير بتسريحة شعر fluffy



قصات شعر مع طعجة بسيطة، لطلّة حيوية مفعمة بالحياة. كيندال جينير هي المثال الأفضل لهذه القصة. تسريحة شعر بطول متناسق دون غرّة ظاهرة. هذه القصة تظهر عظام الخد في الوجه الممتلىء، وتظهر جمال الذقن والتكاوين الأخرى. نتوقع أن تكون قصة الموسم في ربيع وصيف 2020، وظهور عارضة الأزياء كيندال جينير بهذه القصة، سيرفع من أسهمها. لا ننصح بالشعر الاشقر هنا، بل بالبني، الكستنائي، وخصل خفيفة من الهايلايت.



قصات شعر الكاريه للوجه الممتلىء

قصة شعر كاريه



قصات شعر توحي بالموضة والجمال. الكاريه المطعّج مع اللون الأشقر البلاتيني دون غرّة. هذه القصة تعطي حجماً كبيراً للشعر، إن كنتِ صاحبة عيون ملّونة، ننصحك بان تنسي قصات الشعر السابقة، وتعتمدي هذه التسريحة. ستظهرك بطلّة ساحرة. هذه القصة تبرز جمال العيون وعظام الخد والفك، خاصة للوجه الممتلى.