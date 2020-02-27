كورونا ينهي حياة إلهام شيخي.. أول لاعبة كرة قدم في إيران

من بين 3 إصابات لمسؤولين إيرانيين بفيروس كورونا، أعلن منذ قليل، وفاة "إلهام شيخي" لاعبة كرة القدم للصالات النسائية جراء إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقًا لـ "العربية"، أفادت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، اليوم الخميس، بوفاة لاعبة كرة قدم شهيرة وموسيقيَيْن شهيرَيْن بكورونا.

Advertisements

وبينما لم تنشر السلطات أخبار هذه الوفيات رسمياً، يتهم ناشطون ومواطنون الحكومة الإيرانية بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، كما تحاول عمداً التقليل من شدة انتشار الفيروس في البلاد للتغطية على سوء إدارة الأزمة.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.

يذكر أن الشرطة الإيرانية كانت اعتقلت 24 شخصاً، واحتجزت 118 آخرين مؤقتاً لاتهامهم بـ"ترويج شائعات" حول انتشار كورونا في البلاد.