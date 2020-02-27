"أصبحنا أكثر نضجا".. قصة الحب الخفي بين نوال الزغبي ووائل كفوري

خلال الساعات القليلة الماضية، أثيرت العديد من التساؤلات، بعدما أشعل الفنان اللبناني وائل كفوري، "تويتر" بتغريدة وجهها للفنانة نوال الزغبي، عبر فيها عن مدى حبه لها علنا.

وغرد كفوري قائلا: "سنين بفتّش وبسأل #مين حبيبي_أنا، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي نوال الزغبي القوية"، لترد عليه هي "بحبك"، لتندلع حولهما الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما وهل هما على علاقة عاطفية وسيتم الزواج قريبا خاصة بعد إعلان الزغبي انفصالها رسميا عن زوجها منذ 3 أشهر.

وانهالت التعليقات من جمهور وائل كفوري، والتي جاءت كالتالي "ده حب ولا مجرد صداقة!"، وأضاف آخر:" بتليقوا لبعض .. تجوَّزوا وحقّقوا لي حلمي"، وكتب آخر: "أحلى ثنائي فني بالوطن العربي".

ومع الكثير من الأقاويل حولهما خلال الوقت الحالي وبعد تصريح نوال بأنها منفصلة منذ 12 عاما ولم تخبر أحدا بسبب خوفها على مشاعر أبنائها، فإن الأحاديث حول علاقة نوال الزغبي بوائل كفوري، والحب الغامض بينهما، بدأ منذ أكثر من 20 عامًا، عندما تشاركا في الدويتو الغنائي "مين حبيبي أنا"، لتصير الأحاديث حول العلاقات العاطفية بين الثنائي متكررة طوال الأعوام الماضية وحتى الآن، وكان يخرج كلا منهما يعبر عن حبه للآخر وأنهما صديقان مقربان.

كيف تحدثت نوال الزغبي عن وائل كفوري

وفي لقاءات تلفزيونية سابقة، تحدثت نوال الزغبي عن وائل، مؤكدة أنه يعجب كل النساء، ولكنه صديقها، وأضافت مازحة أنه الآن أصبح غير متزوج وهي أيضا نفس الأمر، فهو شخص مرح وهي تحبه كثيرا وصديقها منذ سنوات طويلة.

تصريحات نوال بعد طلاق كافوري

وعن سؤالها حول رأيها لو تَقدّم وائل كفوري للزواج منها؟، قالت: "إذا وائل كفوري تقدم للزواج منّي أكيد سأقبل به، وهل هناك امرأة ترفض وائل كفوري.. فهو حلم أي فتاة"، مضيفة "لكن حالياً لا أفكر في الزواج".

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وفي لقاء آخر، تحدثت عن تعليقه على تصريحاتها الأخيرة عن الزواج منه قالت إنه اتصل بها ومزح معها ليسألها متى سيجري الزواج؟.

قصة خلاف وائل كفوري ونوال الزغبي

وبجانب الحب والصداقة الذي دائما ما تحدثا عنها، كانت هناك قصة خلاف بينهما، حيث كشفت نوال الزغبي أن أغنية "مين حبيبي أنا" التي جمعتها في ديو غنائي مع المطرب اللبناني وائل كفوري، كان سبباً في الخلاف بينهما منذ أكثر من 20 عاماً.

وقالت الزغبي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" إن الأغنية التي صدرت في عام 1996 محققةً نجاحاً عربياً واسعاً، سببت الخلاف مع كفوري بسبب ادعاء كل طرف بأنه عامل النجاح الرئيسي "كنا عيال صغيرين، اتخانقنا بجد وكان حفلات لازم نعملها سوياً ولغيناها، غنيناها 8 حفلات ولغينا 10".

وأضافت نوال، أن الخلاف انتهى، والآن أصبحنا أكثر نضجنا، وصرنا كتير أصحاب أنا ووائل وبحبو كتير".