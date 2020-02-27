بق الفراش.. رائحة الكزبرة تقيك من لدغات الحشرة المزعجة

تمثل حشرات بق الفراش أمر مزعج للكثيرين، نظرًا لأنها تسكن أماكن غير مرئية في المنزل، ورغم أنها لا تسبب مشاكل صحية خطيرة لكن لدغاتها تسبب حكة مزعجة.

وذكر خبراء عن بعض الإشارات التي تشير إلى وجود بق الفراش، بما في ذلك انبعاث رائحة الكزبرة، حيث تقول Arrow Exterminating عندما تنضح بذور الكزبرة، تنبعث منها رائحة عطرية قورنت ببق الفراش، كما أوضحت أن الرائحة ربما تنبع من فضلات الحشرات، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأضاف الخبراء أنه عادة عندما تكون هناك أعداد كبيرة منها، يُكشف عن رائحة بق الفراش في كثير من الأحيان، كما أن وجودها على المدى الطويل، يؤدي إلى انتشار رائحة النعناع أيضًا.

علامات وجود بق الفراش

وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، عن علامات البق الأخرى:

اللدغات - غالبا في المناطق المكشوفة أثناء النوم، مثل الوجه والعنق والذراعين.

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بقع دم على الفراش - من اللدغات أو من سحق بق الفراش.

بقع بنية صغيرة على الفراش أو الأثاث (براز بق الفراش).

كيفية القضاء على بق الفراش

وهناك عدد من نصائح المساعدة الذاتية، التي يمكن اتباعها للقضاء على بق الفراش في المنزل، منها:

الكنس: يمكن أن يقضي تنظيف الحواف وشقوق الأثاث على بق الفراش.

غسل الملابس بدرجة حرارة عالية نسبيا.

تهوية المنزل بشكل دائم.