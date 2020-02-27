الملهمة الصغيرة.. تعرف على جريتا ثونبرج المرشحة لجائزة نوبل للسلام

أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام في النرويج، أن أكثر من 300 مرشح تقدموا لجائزة العام الجاري 2020، موضحة أن المرشحين الـ317 ، منهم 210 أفراد، و107 منظمات، وجاءت من بين المرشحين الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، المهتمة بالتغيرات المناخية.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن السويدية جريتا ثونبرج في التقرير التالي.

هي من مواليد عام 2003، وتبلغ من العمر 17 عامًا، وتنتمي لعائلة فنية فوالدتها هي مغنية الأوبرا السويدية ميلينا إيرنمن، ووالدها الممثل سفانتي تونبرج.

برزت شخصيتها البارزة حينما بدأت الاضطراب عن الدراسة، وقررت عدم الالتحاق بالمدرسة، وذلك في العام 2018، بعد موجات الحر وحرائق الغابات في السويد، وطالبت وقتها الحكومة السويدية بضرورة الحد من انبعاثات الكربون وفقا لاتفاق باريس.

ألهمت طلاب المدارس وقتها بضرورة المشاركة في الإضرابات الطلابية، فقام أكثر من 20 ألف طالب بتنظيم إضرابات في 270 مدينة على الأقل.

وفي العام ذاته ألقت "تونبرج" خطابا في قمة تغير المناخ للأمم المتحدة، وتحدثت أيضًا أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة.

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وألقت الناشطة الصغيرة كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، يناير 2019.

رفضت تسلم جائزة شركة تيلجا إنيرجيز للكهرباء، فكان يتعين على المتسابقين النهائيين السفر جوًا إلى ستوكهولم.

وفي العام 2018 صنفت مجلة تايم "تونبرج" بأنها من أكثر 25 مراهقًا ذوو نفوذ في العالم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يتزامن 8 مارس من كل عام، أعلنت "تونبرج" بأنها أهم امرأة في السويد لعام 2019.

وفي سبتمبر 2019، فازت جريتا بجائزة رايت ليفليهود المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة، من ضمن 4 فائزين، وفي الشهر نفسه من العام وجهت صاحبة الـ 17 عاما انتقادا لزعماء العالم، قائلة إنهم لا يتصدون لتغير المناخ، جاء ذلك خلال كلمتها في مستهل قمة للمناخ في الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت تونبري بدأت منذ عامين احتجاجات فردية أمام البرلمان السويدي، وألهمت العديد من الشباب للنزول إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من العالم.

وفي ديسمبر 2019، أعلنت مجلة تايم الأمريكية، عن اختيارها لشخصية العام 2019، وذلك لدورها في الدفاع عن المناخ، كما وضعت الـ "تايم" صورتها على غلاف عددها لنفس الشهر، وهو التقليد الذي تتبعه كل عام، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".