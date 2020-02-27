من هي الإعلامية ليالي أسد؟.. ماتت بسبب جرعة مخدرات

صدمة داخل الكويت، بعدما رحلت الإعلامية ليالي أسد، نتيجة تناولها جرعة مخدرات زائدة، حيث عُثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، وذلك عقب اختفائها عدة أيام.

وأعلن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني وفاة إعلامية كويتية، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونفى أن تكون الإعلامية الكويتية هي ريم نجم، إذ قال: "خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100% لكن ليس المقصود به ريم نجم، بسم الله عليها".

الأمر الذي ذهب به الرواد، بأن المقصودة هي "أسد"، خاصة أن أسمها ورد ضمن وفيات الكويت بصحيفة "الجريدة" المحلية.

من هي الإعلامية ليالي أسد

ويرصد "هُن" بعض المعلومات عن الإعلامية التي أنهت المخدرات حياتها.

أسمها ليالي عباس أسد

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وُلدت في الكويت عام 1984.

تبلغ 36 عامًا من عُمرها.

درست بكلية الإعلام، وكانت تعمل مقدمة برامج.

بحسب حديث سابق لها لجريد "الراي" الكويتية، أكدت أنها تهوى السباحة، ورياضة المشي.

نفت خلال حديثها لـ "الراي" اعتزامها دخول عالم الفن.

أكدت حينها أن زميلتها المذيعة أماني الكندري تقف جانبها في كل خطوة.

الجدير بالذكر أن الصحفي الكويتي، أكد أنه جرى القبض على الشاب الذي كان برفقتها أثناء تناول المخدرات، وجرى احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية، ويشتبه أيضًا أنه كان يجلب لها المواد المخدرة.

وأضاف "الحمراني" أن "الشاب الذي كان يشاركها التعاطي من أقاربها قام بتركها بعد أن سقطت جثة هامدة في الشقة نتيجة زيادة الجرعة، وأغلق الباب عليها، وفي اليوم التالي.. اتصل بأقاربها، وادعى أنها كانت قد اتصلت عليه سابقًا طلبًا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال عليها لم تجب على اتصالاته ويشعر بالقلق، وطلب أن يذهبوا لشقتها للاطمئنان عليها".