مجموعة موسكينو لخريف 2020.. من وحي ماري أنطوانيت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم جيريمي سكوت تشكيلته الجديدة لعلامة موسكينو لخريف وشتاء 2020، والتي بدت غريبة وفريدة من نوعها كالعادة، واختار المصمم الملكة الفرنسية الشهيرة "ماري أنطوانيت" كمصدر إلهام للمجموعة الجديدة، فأتت غنية بالفساتين القصيرة المستوحاة من خزانة ماري أنطوانيت في ظلال الباستيل والألوان المشرقة.

وافتتح سكوت العرض بإطلالة تجسد ميله لدمج الصور الظلية المنخفضة والطويلة، وهي عبارة عن فستان قصير من الدنيم بتطريزات ذهبية تميز بتنورة السلة الواسعة "panier skirt" بطراز فرنسي من القرن الثامن عشر، منسق مع بوت عال حتى الركبة من قماش مطابق وبالتطريزات والأربطة ذاتها، إلى جانب فساتين بالصورة الظلية ذاتها مصنوعة من الحرير والقطن بتطريزات ذهبية وكريستال، ومنسقة مع جاكيتات جلدية قصيرة مطرزة وأحذية بوت مطابقة.

ظهرت الصور الظلية لتنورة السلة الهندسية أيضا على معطف ترانش بحزام الخصر ومعطف جلدي مقلم بالدبابيس المعدنية.

وبطبيعة الحال، كانت بدلات البنطلون والتنورة حاضرة في المجموعة، لكنها أتت بصور ظلية منحوتة وبطبعات متنوعة جذابة، وببنطلون قصير يصل تحت الركبة.

وجاءت التصاميم غنية بالأكتاف المنتفخة والكشاكش والتطريزات واللؤلؤ والربطات الحريرية، وبرزت سلسلة من فساتين الكيك المتعددة الطبقات القصيرة، والتي تشبه كعكات الكيك المزينة والتي يتم تقديمها في المناسبات.

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أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد شملت البوتات العالية حتى الركبة بالأربطة والمصنوعة من الجلود والدنيم والحرير، إلى جانب الصنادل العالية حتى الركبة بنمط الغلاديتور، وكعوب مكتنزة وأربطة حريرية ملفوفة حول الكاحل.

واختتم العرض بإطلالتين مميزتين، الأولى ارتدتها العارضة جيجي حديدة، وكانت عبارة عن فستان قصير بأكمام طويلة وواسعة مغطية بالكامل بحديقة من الورود الملونة، ومنسقة مع أقراط وردية على شكل ورود، وبوت كاحل بنفس اللون بنعل مكتنز وأربطة حريرية، وحقيبة يد على شكل علب تخزين الكعكات مقلمة بالوردي.

أما الإطلالة الثانية، فكانت عبارة عن فستان أبيض بتطريزات بيضاء للعروس بأكتاف منتفخة جدا وأكمام قصيرة وبصورة ظلية متوسطة الطول، وتنورة السلة المنتفخة منسقة مع كعب عال مطابق وأقراط بيضاء، وارتبط الفستان بذيل شفاف منسدل على الأرض.

اكتشفي المزيد من القطع من مجموعة أزياء موسكينو لخريف 2020، وشاركينا رأيك بها.