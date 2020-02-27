الامارات | العثور على أشلاء موظف داخل حظيرة أسود في باكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أشلاء موظف داخل حظيرة أسود في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر على أشلاء موظف يعمل في حديقة حيوانات في لاهور الباكستانية في حظيرة الأسود، حسب ما قالت إدارة الحديقة.

وأوضح شودري شفقات مدير الحديقة المساعد "عثرنا على ملابسه في حظيرة الأسود، ومن ثم على جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوان".

وكان الشاب محمد بلال (18 عاماً) يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة. وقد أبلغ والداه الإدارة باختفاء نجلهما.

Advertisements

وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء تواجد بلال داخل حظيرة الأسود، موضحاً أن تحقيقاً فتح في القضية. وأكد "يوجد سياج أمني لإبقاء الحيوانات داخل الحظيرة".

وأضاف "يأتي الزوار بالسيارات طوال الوقت ولم يسبق لنا أن واجهنا حادثاً كهذا". وقال شقلين شاه من شرطة المنطقة إن المحققين يطلعون على ما صوّرته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات ما حصل للشاب.