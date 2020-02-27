الامارات | بسبب كورونا.. مدينة صينية تسعى لحظر تناول القطط والكلاب

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مدينة صينية تسعى لحظر تناول القطط والكلاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه مدينة شنجن الشهيرة بصناعات التكنولوجيا في جنوب الصين إلى تجريم تناول الكلاب والقطط مع تضييق البلاد على الاتجار في الحيوانات البرية التي يشتبه العلماء أنها وراء انتشار فيروس كورونا.

وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية بالمدينة تسعة أنواع لحوم مسموح باستهلاكها بينها لحوم والدجاج والبقر والأرانب وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

وجاء في المذكرة "حظر استهلاك الحيوانات البرية هو إجراء معتاد في الدول المتقدمة ومطلب عالمي للحضارة الحديثة".

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ويشتبه العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل للإنسان من الحيوانات. وكانت بعض الحالات المكتشفة في البداية لأشخاص ترددوا على سوق للحيوانات البرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى.

واعتبرت الوثيقة الكلاب والقطط حيوانات أليفة وستحظر تناولها. وتم استبعاد الثعابين والسلاحف والضفادع من قائمة الحيوانات المسموح بتناولها رغم كونها أطباقا شعبية في جنوب الصين.