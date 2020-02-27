الأحذية تتلألأ بالفضي في 2020.. هكذا تنسقيها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتلألأ الأحذية النسائية في 2020 ببريق اللون الفضي لتمنح المرأة إطلالة أنيقة وفخمة تجعلها محطا للأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن اللون الفضي يزين هذا العام الأحذية ذات الكعب العالي وأحذية الباليرينا المسطحة والصنادل والأحذية الرياضية، مشيرة إلى أن درجات الفضي المطفأة تناسب العمل بفضل طابعها الهادئ، في حين تعد الدرجات البرّاقة مناسبة للحفلات والسهرات.

Advertisements

ومَن ترغب في إطلالة جريئة وصارخة يمكنها اختيار درجات الفضي بمظهر الهولوجرام، والذي يخطف الأنظار إليه من خلال الأسطح العاكسة.

وأشارت "إن ستايل" إلى ضرورة أن يكون الحذاء الفضي محور الإطلالة؛ لذا ينبغي تنسيقه ألوان هادئة مثل الأسود والأبيض والبيج أو درجات الباستيل الحالمة كالوردي والأزرق الفاتح والأخضر النعناعي.

كما ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات بالهدوء والبساطة، وذلك تجنبا للمبالغة والتكلف.