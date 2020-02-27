العلاجات المنزلية ليست للبشر فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

العلاجات المنزلية البسيطة لا تفيد الإنسان فحسب بل يمكن أيضا أن تساعد الحيوان.

ولكن منظمة "أكتسيون تير" الألمانية المعنية بالحيوان تشير إلى أن ليست كل العلاجات المنزلية البشرية تلائم الحيوانات. ومن بين العلاجات المنزلية المجربة والمختبرة للبشر وتلائم أيضا الحيوانات هي بيكربونات الصودا.

وتقول الطبيبة البيطرية تينا هولشر إن المسحوق الذي يستخدم للخبز هو علاج فعال أيضا لمشاكل المعدة وحرقة المعدة في الحيوانات.

تقوم بيكربونات الصوديوم بتحييد الحموضة في المعدة وبالتالي تهدئ بطانة المعدة والمريء.

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كيف يمكن القول إن الحيوان يعاني من التهاب بطانة المعدة؟ تقول هولشر إن العلامات تشمل القيء أو اللعق المتواصل لضلوعه. وتظهر الأعراض نفسها مع حرقة المعدة الناتجة ارتجاع حموضة المعدة إلى المريء.

ولإعطاء بيكربونات الصوديوم للحيوانات الصغيرة، يمكن مزج القليل منها –ما يكفي لتغطية طرف سكين- مع طعامه. حتى أنه من الأفضل تذويبها في المياه ثم ضع المزيج في أفواههم بحقنة بعد ساعة من تناول وجبتهم.

ويمكن لهؤلاء الذين يريدون استخدام جرعات محددة إعطاء الحيوان 50 ميليجراما من المحلول لكل كيلوجرام من وزن الحيوان كل 12 ساعة.

غير أنه يجب ألا تكون المداواة الذاتية حلا طويل المدى. فإذا لم تختف أعراض المعدة بعد يومين على الأكثر يجب زيارة الطبيب البيطري.