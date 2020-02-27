الامارات | معمل خمور في أحشاء سيدة بريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن معمل خمور في أحشاء سيدة بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شخص أطباء حالة طبية غريبة لم يسبق لها مثيل، إذ اكتشفوا أن امرأة جسمها ينتج الخمور مع عملية التبول، على الرغم من أنها لم تشرب قطرة واحدة منه أبدا.

أصبحت المريضة التي لم يتم الكشف عن اسمها، (61 عامًا)، أول شخص في العالم بهذا المرض الذي سمي "متلازمة تخمر الجعة التلقائي البولي" الناجمة عن وجود خميرة في المثانة تخمر السكر في بولها وتنتج الكحول، العملية التي تحدث داخل جسد هذه المريضة، وتحديدا في المثانة، هي بالضبط نفس العملية التي يستخدمها صانعو الخمور، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

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وقال كينيتشي تاماما، من المركز الطبي بجامعة "بيتسبيرج" الأميركية، إن المريضة مصابة بمرض السكري وتليف الكبد، وكان من المفترض أن تجري عملية زرع كبد لكن تم إخراجها من قائمة الانتظار وأحيلت لعلاج تعاطي الكحول بدلاً من ذلك، على الرغم من أنها لم تشرب الكحول على الإطلاق.

الغرابة بدأت عندما وجد الأطباء أن اختبارات الدم للمريضة أثبتت أن نواتج الإيثانول سلبية، بمعنى أن المرأة لم يكن لديها كحول في دمها، ولكن بدلاً من ذلك، وجد المتخصصون في الجامعة مستويات عالية من فطريات طفيلية عبارة عن خميرة ينتجها الجسم بشكل طبيعي، تتراكم في المثانة عند تناولها للسكر.