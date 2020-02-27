"لابسة بطانية".. تعرف على كواليس إطلالاتي أصالة ويسرا الغريبة (صور)

بإطلالات غريبة، تألقتا من خلالها بألوان مختلفة ومتداخلة، ونقوشات متعددة، مع موديلات غير معتادة، أثارت كل من الفنانة يسرا، والمطربة السورية أصالة الجدل حول إطلالاتهما الأخيرة، والتي تم تداولها بين الرواد بشكل كبير.

ظهرت الفنانة يسرا وهي تتشح بـ"بطانية" والتي جاءت من القطيفة باللون الأزرق، ونقوشات أخرى بألوان الأصفر والأحمر، بتوقيع كل من "Katie Trotter"، و"JARVIS" للأزياء، مع قبعة طويلة ونظارة شمسية حمراء اللون، مع حذاء أحمر مفتوح من الأمام.

وعلق البعض للفنانة "نفس البطانية اللي عندنا"، وآخر: "انتي بردانة ولا إيه".

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أصالة بإطلالة غريبة تثير التساؤلات

لم تكن الفنانة يسرا وحدها من أثارت التساؤلات حول إطلالتها غير المعتادة، فظهرت الفنانة السورية أصالة، بإطلالة غريبة للغاية، حيث ارتدت جوارب "تايجر" مع حذاء مفتوح، بالإضافة لبنطلون أحمر "مقلم" بالأسود، مع جاكيت ملون وقميص ستان بنقوشات التايجر، والتي تعود لداري الأزياء العالمية التي كانت خلف إطلالة يسرا أيضًا.

الإطلالة التي باتت تتداول على منصات "السوشيال ميديا" بشكل كبير، بين الساخر والمنتقد، وبين من أبدوا تعجبهم من تلك الإطلالة.

كواليس إطلالات الفنانات الغريبة

الجدير بالذكر إن تلك الإطلالات تعود، لجلسة تصوير مختلفة لصالح مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوي الثالث للمجلة.

نشر حساب المجلة، مجموعة صور للغلاف، عبر تطبيق "إنستجرام"، معلقا عليه: "هيا نحتفل! نحتفل معكم بعيدنا السنوي الثالث على طريقتنا الخاصة، حيث نصدر عدد مارس 2020 الخاص جداً من ڤوج العربية بعدة أغلفة مبتكرة تزيّنها باقة من أشهر الشخصيات النسائية العربية، بعدسة المصور المغربي المبدع حسن حجاج.