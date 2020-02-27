بسبب الدين.. تفاصيل حصول نوال الزغبي على الطلاق رسميا بعد 12 سنة من الانفصال

في مفاجأة لمتابعيها، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي طلاقها رسميًا عن إيلي ديب، والد أبنائها الثلاثة، خلال لقائها في برنامج "منا وجر" الذي يقدمه بيار رباط، وذلك عقب انفصالها عنه منذ 12 عاما، تحديدًا في أغسطس 2008.

وكانت الفنانة تحدثت من قبل، خلال حوار سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم" عن تفاصيل انفصالها عن والد أبنائها، مشيرة إلى أن أمر الانفصال لم يكن سهلا على الإطلاق، ولكنها قررت اتخاذه والسير فيه.

وأكدت الإعلامية حينها إن طائفة وديانة "نوال" حيث إنها تعتنق المسيحية، جعلت أمر الطلاق صعبا للغاية لكي تحصل عليه بشكل رسمي.

وكانت "الزغبي" أكدت خلال الحديث، أنها تعرضت لظلم كبير معنوي، ومادي، لكنها لم تفكر على الإطلاق في الانتقام، موضحة إن إيمانها بأن الله سيعوضها جعلها لا تفكر في الأمر، قائلة: "ربنا بيعوض وأنا دايمًا بتكٍل عليه، ولا مرة خذلني".

Advertisements

الجدير بالذكر أن "الزغبي" أكدت أنها لم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، مرجعة عدم إعلانها لهذا الأمر إلى احترامها لمشاعر أولادها.

يُذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجبت 3 أبناء هم تيا وجوي وجورجي.