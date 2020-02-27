تعرفي على مواصفات الشامبو المناسب للرضع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أوصت مجلة "بيبي & فاميليه" باستخدام شامبو مناسب للرضع، وذلك تجنبا لتهيج فروة الرأس الحساسة. وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه ينبغي استخدام شامبو لطيف ذي أُس هيدروجيني “pH” محايد يبلغ 5ر5، كما ينبغي أن يخلو الشامبو من المواد الضارة مثل السيليكون والمواد العطرية والميكروبلاستيك، وكذلك مادة "الفورمالديهايد"، التي تحوم حولها شبهات بأنها مادة مسرطنة.

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