آخرهن نوال الزغبي.. فنانات فاجأن متابعيهن بالطلاق بعد وقوعه بفترة

احترامًا لمشاعر أبنائها الثلاثة احتفظت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بخبر طلاقها الرسمي، بعيدًا عن وسائل الإعلام أو متابعيها، الذي وقع قبل 3 أشهر، إذ حصلت الفنانة اللبنانية على الطلاق من زوجها إيلي ديب، بعد أن دام زواجهما 12 عامًا.

وكشفت "الزغبي" عن طلاقها الذي وقع بشكل رسمي، من خلال لقائها في برنامج "منا وجر" الذي يقدمه بيار رباط، المذاع على قناة "mtv lebanon"، مرجعة عدم إعلانها لهذا الأمر إلى احترامها لمشاعر أولادها.

إخفاء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نبأ طلاقها لم يكن الأول من نوعه في الوسط الفني، إذ سبقتها فنانات أخريات قررن عدم الإفصاح عن طلاقهن وقتها.

غادة عادل

زواج دام 20 عامًا ربط بين الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، لكن في الفترة الأخيرة كانت الشائعات عرفت طريقها حول انفصالهما، حاولا كثيرًا نفيها من خلال نشر صورهما سويًا عبر حساباتهما على "السوشيال ميديا".

ظل الثنائي يواجهان شائعات الانفصال بصورهما، حتى خرجت الفنانة غادل عادل، من خلال حوار أجرته مع إحدى المجلات العربية، لتؤكد انفصالها عن "الهواري"، منذ فترة، وكان قرارهما إخفاء الأمر احترامًا لإبقاء انفصالهما سريًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام.

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وامتنعت غادة عادل عن إعلان أسباب الطلاق، رغبة في الاحتفاظ بخصوصية الحياة الشخصية لها ولأبنائها، قائلة: "أولادي حتى فترة قصيرة كانت أسماؤهم مجهولة في الإعلام، ولا يعرفهم أحد، الآن ومع تقدم سنهم، بات الحفاظ على أسرار حياتي جزءًا من الحفاظ على أولادي، وما دام سبب الطلاق لا يهم أحدًا، فلماذا أتحدث فيه".

ياسمين عبدالعزيز

على مدارعام كامل أخفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي وقع بشكل رسمي قبل عام تقريبا، قبل أن تخرج الفنانة لتكشف عنه من خلال بيان رسمي في نوفمبر من العام 2018.

زواج ياسمين عبدالعزيز من رجل الأعمال محمد حلاوة، جاء في العام 2001، وكان وقتها متزوجًا من سيدة أخرى خارج الوسط الفني، ولديه 4 أبناء منها، ولم ينفصل عنها بالزواج من ياسمين، ولم تعترض الأخيرة على الوضع، بل أعلنت عنه.

ورُزقت ياسمين في بداية زواجها بطفلة، أطلق عليها زوجها حينها اسم "ياسمين"، على اسمها، ومن ثم أنجبت طفلهما "سيف الدين"، وعلى مدار 16 عامًا هي المدة التي دام فيها زواج الثنائي، حتى انفصلا قبل عام من إعلان الفنانة ياسمين نبأ طلاقها.

لم توضح ياسمين عبدالعزيز وقتها سبب طلاقها، لكن اتضح فيما بعد أن الطلاق وقع بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة، سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.