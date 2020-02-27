طريقة عمل سلطة بطاطس بالفاصوليا والبيكون

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حضري على مائدة طعامك الرئيسية سلطة بطاطس بالفاصوليا والبيكون، الغنية بالبوتاسيوم والبروتين، والفيتامينات المطلوبة للجسم.
وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف شربيني.
مكونات سلطة بطاطس بالفاصوليا والبيكون
بطاطس مكعبات
فاصوليا حمراء
بيف بيكون "شرائح لحم من الفخذ"
مايونيز
زعتر طازج
ملح - فلفل أسود
طريقة تحضير سلطة بطاطس بالفاصوليا والبيكون
قومي بسلق البطاطس وتقطيعها مكعبات.
شوحي لحم البيكون، مع الزعتر في الزيت، ثم أضيفي له الخضروات.
في وعاء صغير، اخلطي الخل مع المايونيز والملح والفلفل والزعتر، جيدًا ثم ضيفيه للخليط السابق على النار.
ارفعي المكونات واخلطيها مع البطاطس وتُقدم.
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