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قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل أصابع الدجاج، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات السهل تحضيرها في المنزل.
مقادير أصابع الدجاج
1 كيلو صدور دجاج أصابع
ملح
فلفل
كاري
بابريكا
حبهان مطحون
لبن رايب
بيض
كورن فليكس
بقسماط
دقيق
زيت للقلي
للتقديم
بطاطس محمرة
مايونيز
مستردة
كاتشاب
طريقة عمل أصابع الدجاج
تتبل أصابع الدجاج باللبن الرايب ثم يضاف الكاري والبابريكا والحبهان المطحون والكاري والملح والفلفل ثم تترك في التتبيلة لمدة ساعة.
ثم يضاف البيض ويقلب الخليط جيدًا.
يخلط الكورن فليكس مع البقسماط ثم تنشل أصابع الدجاج في الدقيق ثم في التتبيلة مرة أخرى ثم يضاف في خليط البقسماط والكورن فليكس ثم تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي.
ثم تقدم مع البطاطس والكاتشب والمستردة والمايونيز.
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