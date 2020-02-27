"مصرية وسورية ولبنانية".. 3 مشاهير أعلن انفصالهن رسميا في 2020

شهد الوسط الفني والإعلامي، أكثر من حالة انفصال، خلال شهرين فقط، في مختلف أنحاء الوطن العربي، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفرح والحزن على عدم نجاح زيجات فناناتهم المفضلات.

"هن" رصد أبرز حالات إعلان الطلاق في 2020، خلال الفقرات التالية:-

رسميا.. نوال الزغبي مطلقة عقب انفصال الـ12 سنة

بعد زواج دام 12 عامًا، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن انفصالها رسميا، عن والد أبنائها إيلي ديب، خلال استضافتها في برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه بيار رباط، على شاشة "mtv lebanon"، مساء أمس.

وأكدت "الزغبي" أنها لم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، مرجعة عدم إعلانها لهذا الأمر إلى احترامها لمشاعر أولادها، وذلك خلال لقائها في برنامج "منا وجر".

انفصال محمد علي رزق وسارة فهيم في عيد الحب

في عيد الحب "فلانتين" في 14 فبراير الجاري، أعلن الفنان محمد علي رزق، انفصاله عن زوجته المذيعة سارة فهيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".وقال رزق: "انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شيء".

ووجه رزق رسالة لزوجته السابقة: "شكرا ليك كنت خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير"، بينما كتبت المذيعة بالإنجليزية عبر "فيسبوك": "الحياة لن تسقطني أرضًا، لأن الأصعب هو القفز لأعلى".

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إعلان أصالة طلاقها من طارق العريان رسميا

في مطلع يناير الماضي، أعلنت الفنانة السورية أصالة انفصالها، عبر "إنستجرام": "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف"، وذلك عقب نبأ انفصالهما، بسبب تعرضها للخيانة الزوجية.

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

من جانبه نشر طارق العريان، صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، عقب أن تزوجا في عام 2006.