طريقة إعداد بيتزا البيض

تعتبر البيتزا، من أكثر الوجبات والمعجنات التي يفضلها كثيرون، وبخاصة الأطفال نظرًَا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة.

وإليك طريقة عمل بيتزا البيض، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بيتزا البيض

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

بيض

صوص الطماطم عصير طماطم

ثوم

زعتر جاف

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زيت

ملح

فلفل أسود

فلفل رومي شرائح

زيتون شرائح

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير بيتزا البيض

- يخلط جيدا مع ماء للعجن وتترك العجينة حتى تختمر.

- تقسم العجينة وتفرد ثم توضع في صنية الفرن مع مراعاة تبطين الجوانب.

- ثم يدهن العجين بصوص البيتزا وهو عبارة عن خلط صوص الطماطم مع صلصة الطماطم، ثم يضاف الزعتر والثوم والزيت ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيدا ثم يدهن به العجين.

- تضاف رشة من الجبنة الرومي، ثم يضاف البيض ثم شرائح الفلفل والزيتون.

- تضاف الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.