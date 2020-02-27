طريقة عمل بيض عيون

البيض العيون على بساطته يحتاج إلى "تكات" كي يكون ناضجا وشهيا، وهو يختلف عن الأومليت في طريقة تحضيره، له مذاق خاص ورائع، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل البيض العيون بطريقة صحيحة. المقادير 4 بيضات. زبدة. ملح وقلقل أسود. طريقة التحضير في مقلاة لا يلتصق فيها الطعام، يوضع الزيت، ويغطي قعر المقلاة. Advertisements تضاف الزبد إلى المقلاة، وعندما يسخن، يضاف البيض. يجب الحرص عند وضع البيض في المقلاة كي لا يتداخل الصفار مع البياض. يمكن تغطية البيض لضمان نضوجه بشكل كامل، أو تركه على نار هادئة والاستمتاع به متوسط الطهو. يترك البيض لعدة دقائق، ويقدم ساخنا مع خبز التوست.

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