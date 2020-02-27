لصاحبة القوام الممتليء.. حيل موضة لإخفاء العيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن للمرأة ذات القوام الممتلى الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة من خلال اتباع بعض حيل الموضة، التي تخفي عيوب القوام من ناحية وتبرز مواطن جماله من ناحية أخرى.

وتوصي خبيرة الموضة الألمانية سونيا جراو المرأة ذات القوام الممتليء بالابتعاد عن الملابس ذات القصة الأكبر من المقاس “Oversized”؛ نظرا لأنها تبدو معها كما لو كانت ترتدي خيمة.

وتتفق خبيرة الموضة الألمانية تيفاني لا مع هذا الرأي وتنصح المرأة ذات القوام الممتليء بإخفاء المناطق المعيبة فقط بدلا من إخفاء معالم القوام بأكمله، مع إبراز مواطن الجمال بالقوام.

البطن الممتلئة

وأوضحت لا أن المرأة ذات البطن الممتلئة يمكنها إخفاء هذه المنطقة المعيبة من خلال تسليط الضوء على السيقان، وذلك بارتداء توب طويل، في حين ينبغي الابتعاد عن التوب القصير، الذي يسلط الضوء على عيوب هذه المنطقة.

كما يمكن للمرأة ذات البطن الممتلئة ارتداء فستان ذي قصة على شكل حرف A، والتي تمتاز باتساعها عند الوسط، في حين تسلط الضوء على منطقة فتحة الصدر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة ذات البطن الممتلئة ارتداء القطع الفوقية ذات القصة غير المتماثلة، والتي تصرف الأنظار عن امتلاء البطن.

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الأرجل الممتلئة

وتنصح لا المرأة ذات الأرجل الممتلئة بارتداء سروال ذي قصة ضيقة حتى الخصر، ثم تتسع عند الفخذ، محذرة من ارتداء الجينز ذي درجة التبييض الفاتحة عند الفخذ؛ لأنه يسلط الضوء على امتلاء الفخذ.

ومن الأفضل للمرأة ذات الأرجل الممتلئة ارتداء حذاء ذي كعب عال؛ حيث إنه يعمل على إطالة الأرجل بصريا، ومن ثم يجعلها تبدو أكثر نحافة ورشاقة.

حرف V

ومن جانبها تنصح خبيرة الموضة الألمانية ميلينا جورج المرأة ذات القوام، الذي يتخذ شكل حرف V (الجزء العلوي من الجسم عريض والوسط والسيقان نحيفان)، بالابتعاد عن القطع الفوقية ذات فتحة رقبة على شكل حرف U؛ لأنها تسلط الأضواء على عيوب هذه المنطقة.

وبدلا من ذلك ينبغي ارتداء قطعة فوقية ذات فتحة رقبة على شكل حرف V أو على شكل قلب.

حرف H

أما المرأة ذات القوام على شكل حرف H (أكتاف عريضة ووسط وخصر عريضان)، فتنصحها جورج بتسليط الضوء على منتصف القوام من خلال ارتداء الفساتين والبلوزات الملفوفة.

ويمكن للمرأة ذات الأكتاف العريضة ارتداء سروال ذي أرجل واسعة؛ وذلك لخلق نوع من التوازن البصري.

وبشكل عام، يتعين على المرأة ذات القوام الممتليء عدم تسليط الأضواء على المناطق المعيبة بقوامها من خلال الكرانيش أو الألوان الصارخة أو النقوش الضخمة كالتقليمات العريضة.