الامارات | أفراح الهرمودي والهاشمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهرمودي والهاشمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوّعية، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، الحفل الذي أقامه محمد عبدالله الشيباني الهرمودي، بمناسبة زفاف نجليه حمد إلى كريمة محمد السيد أحمد الهاشمي، وعبدالله إلى كريمة أحمد السيد موسى الهاشمي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، ولفيف من الأهل والأصدقاء.