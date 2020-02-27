الامارات | أفراح البلوشي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله جنزل عبدالله البلوشي، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة إبراهيم سعيد عبدالله البلوشي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة هيلي للأفراح في مدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل وأصدقاء العريس.
وتخللت الحفل مشاركة فرقة العيّالة بعروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة.
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