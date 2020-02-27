الامارات | أفراح الظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حارب ثاني جمعة الظاهري، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة راشد بلال محمد خليفة الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بزاخر في العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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