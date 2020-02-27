الامارات | «الأدب الإماراتي الحديث» ضيف مهرجان الثقافة الدولي في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدب الإماراتي الحديث» ضيف مهرجان الثقافة الدولي في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مهرجان الثقافة الدولي في ولاية كيرالا الهندية، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ندوة بعنوان: «الأدب الإماراتي الحديث»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الذي تنظمه هيئة كيرالا للكتاب، برعاية وزارة السياحة الهندية.

شارك في الندوة، التي أقيمت على مسرح مدينة كانور، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الأديب خالد الظنحاني، ومديرة مقهى الفجيرة الثقافي، الروائية سلمى الحفيتي، والأمين العام للجمعية، الكاتبة حياة الحمادي، وأدارها أستاذ اللغة العربية في جامعة كانور الهندية، الدكتور سهيل بلاونتي، بحضور نخبة من المثقفين وأساتذة الجامعات وطلبة كليات اللغة العربية في ولاية كيرالا.

Advertisements

وقال خالد الظنحاني: «إن للشعر دوراً بارزاً في الحياة الأدبية والفكرية في دولة الإمارات، وقد أسهمت القيادة الإماراتية في اتساع رقعة الاهتمام بالشعر، ودعم الشعراء عبر التركيز على النتاجات القيّمة للشعر الحديث، بشقيه التفعيلة والحر المنثور، بالإضافة إلى الشعر النبطي، وذلك عبر تنظيم إطار عمل مؤسسي منهجي ومنظم؛ ساعد في بروز الشعراء الإماراتيين على المستويات المحلية والعربية والدولية، وتبوؤ الشعر الإماراتي مكانة مرموقة في المشهد الثقافي العالمي.

وتطرقت سلمى الحفيتي إلى أدب الرواية، قائلة: «إن الرواية تطورت أخيراً بشكل ملحوظ في منطقة الخليج، وظهرت أسماء جديدة كتبت الواقع المعاش، ورصدت التغيرات التي جابهت إنسان اليوم من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وهي بهذا المعنى، رواية عصرية، كرست حضورها بالاستناد إلى تجارب الرواد، كما استفادت من إيجابيات التراث». وأوضحت أن رواية «شاهندة» 1971 لراشد عبدالله النعيمي التي أعلنت انشغالها بالواقع الاجتماعي، وهو الانشغال الذي أصبح إحدى ركائز الروايات اللاحقة.

واستعرضت الكاتبة حياة الحمادي تجربتها مع أدب الطفل، مشيرة الى أن كتابتها القصصية تهدف إلى تعزيز الصفات الإيجابية في الطفل، وتعزيز الذكاء العاطفي لدى الطفل ومهارة التفكير الإيجابي وتحليل المواقف، وبرمجة الطفل على الإيجابية أثناء التحدث مع ذاته في سبيل حل مشكلاته أو تحقيق أهدافه، موضحةً أن «أدب الطفل أداة تعليميّة وتربويّة».