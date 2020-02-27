الامارات | «زايد للكتاب» تكشف عن قائمتها في «الثقافة العربية» و«الترجمة والنشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تكشف عن قائمتها في «الثقافة العربية» و«الترجمة والنشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفروع الثقافة العربية في اللغات الأخرى والترجمة والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ14، حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على خمسة أعمال، وثلاثة أعمال مترجمة وثلاث دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية من أصل 39 ترشيحاً.

وتضم القائمة القصيرة لفرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى دراستين باللغة الألمانية: «لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية، تراث العصور القديمة والشرقية»، للباحث توماس باور، وكتاب «ألف كتاب وكتاب من آداب الشرق» للباحث ستيفان فايدنر. ودراسة في اللغة الفرنسية بعنوان «المعتقدات في المغرب الوسيطي ـ تساؤلات حول الولاية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» للباحثة نالي عمري، وكتاب «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين.. قراءات تناصّية» للكاتب ريتشارد فان لوين من هولندا. وكتاب بالايطالية بعنوان «الشبكة الصوفية. الأخوة الإسلامية بين العولمة والتقاليد» للباحث فرانشيسكو الفونسو ليشيزي.

أمّا فرع الترجمة فتضم القائمة كتاب «المنطقة المعتمة: التاريخ السري للحرب السيبرانية» للمؤلف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبدالمجيد من مصر، وكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف وترجمة محمد آيت ميهوب من تونس، وكتاب «الشكوك على جالينوس لأبي بكر الرازي وترجمة بولين كويتشيت من فرنسا، أمّا عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، فتضم القائمة القصيرة كلاّ من مكتبة الإسكندرية في مصر، والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس - فرنسا، ومجلة بانيبال في لندن، المملكة المتحدة. يذكر أنّ فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى استقبل 82 مشاركة هذا العام، وفرع الترجمة استقبل 170 عملاً، بينما استقبل فرع النشر والتقنيات الثقافية هذا العام 39 ترشيحاً.

- اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى على خمسة أعمال من أصل 39 ترشيحاً.