الامارات | الكويت في «قلب الشارقة» 28 الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت في «قلب الشارقة» 28 الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجسيداً لمعاني الأخوة والترابط بين دولة الإمارات ودولة الكويت، يحتفل «قلب الشارقة» باليوم الوطني الكويتي الـ59، وذلك في 28 من الشهر الجاري، حيث تنظّم سلسلة من الفعاليات والعروض الموسيقية الشعبية والمسابقات الترفيهية، التي تستهدف الزوار بمختلف فئاتهم العمرية.

وتتضمن الفعالية عروضاً راقصة وشعبية من التراث الكويتي، وعدداً من الورش التعليمية والترفيهية، وعرضاً لمجموعة من الألعاب الشعبية الكويتية.