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الامارات | الكويت في «قلب الشارقة» 28 الشهر الجاري

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجسيداً لمعاني الأخوة والترابط بين دولة الإمارات ودولة الكويت، يحتفل «قلب الشارقة» باليوم الوطني الكويتي الـ59، وذلك في 28 من الشهر الجاري، حيث تنظّم سلسلة من الفعاليات والعروض الموسيقية الشعبية والمسابقات الترفيهية، التي تستهدف الزوار بمختلف فئاتهم العمرية.

وتتضمن الفعالية عروضاً راقصة وشعبية من التراث الكويتي، وعدداً من الورش التعليمية والترفيهية، وعرضاً لمجموعة من الألعاب الشعبية الكويتية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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