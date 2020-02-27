شكرا لقرائتكم خبر عن أحذية 2020 تتلألأ بالفضي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتلألأ الأحذية النسائية في 2020 ببريق اللون الفضي، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة وفخمة تجعلها محطاً للأنظار.
وأوضحت مجلة «إن ستايل» أن اللون الفضي يزين هذا العام الأحذية ذات الكعب العالي، وأحذية الباليرينا المسطحة، والصنادل والأحذية الرياضية، مشيرة إلى أن درجات الفضي المطفأة تناسب العمل بفضل طابعها الهادئ، في حين تعد الدرجات البرّاقة مناسبة للحفلات والسهرات.
ومَن ترغب في إطلالة جريئة وصارخة يمكنها اختيار درجات الفضي بمظهر الهولوغرام، الذي يخطف الأنظار إليه من خلال الأسطح العاكسة. وأشارت المجلة إلى ضرورة أن يكون الحذاء الفضي محور الإطلالة، لذا ينبغي تنسيقه بألوان هادئة مثل الأسود والأبيض والبيج، أو درجات الباستيل الحالمة، كالوردي والأزرق الفاتح والأخضر النعناعي.
كما ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات بالهدوء والبساطة، تجنباً للمبالغة والتكلف.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أحذية 2020 تتلألأ بالفضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.