شيرين عبدالوهاب: عملية جراحية بالرحم وراء زيادة وزني الفترة الأخيرة (فيديو)

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها خضعت مؤخرًا لعملية إزالة تليف كبير على الرحم، مؤكدة أن التليف على الرحم تعاني منه كل السيدات "ثلاثة أرباع السيدات في العالم أجمع بيكون عندهم تليف على الرحم، بس اللي عندي كان التليف حجمه كبير، عشان كده شيلته بعملية كبيرة".

وأضافت "عبد الوهاب"، خلال حوارها في برنامج " theinsiderar"، الذي يُعرض على شاشة "دبي": "شيلت التليف بعملية كبيرة استدعت فتح البطن، كأني ولدت بشكل قيصري، عشان كده منطقة البطن عندي زادت، وكل جسمي زاد، بس أنا مش مضايقة بالعكس مبسوطة".

وأوضحت عبدالوهاب، أن زيادة وزنها في الفترة الأخيرة، يرجع إلى الأدوية التي تتناولها، حيث تتناول أدوية تزيد المياه في الجسم وتحبسها، ولكنها في الوقت ذاته، تخضع لجلسات مساج، وتسير على نظام غذائي من أجل عودتها لوزنها الطبيعي، "بس أنا مش مضايقة، ما هو أنا لإما أقعد في البيت وأرفض الحفلات، لإما أنزل اشتغل وميهمنيش الكلام ده، فانا بنزل اشتغل".