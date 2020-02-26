ميلانا ترامب عاملة مستشفى أم لاعبة كاراتيه؟.. انتقادات لزي سيدة أمريكا الأولى

دائما ما تتجه أنظار المصممين نحو ميلانيا ترامب في زياراتها الخارجية وكان آخرها عندما زار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الهند، وتعد هذه الزيارة الأولى له لهذا البلد، حيث كان بصحبة زوجته وابنته إيفانكا.

ومن المعروف كذلك أن كل ظهور للسيدة الأولى الأمريكية، يسبب ردود فعل متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي وكون هذه الزيارة تعد الأولى لزوجة الرئيس الأمريكي، فيجب أن تكون ملابسها مميزة.

Advertisements

وظهرت ميلانيا بزي أبيض اللون بالإضافة إلى وشاح أخضر من " Atelier Caito from Herve Pierre"، حيث أعلنت الشركة عبر حسابها على "إنستجرام" أن المصممين اقتنوا نسيجا هنديا قديما قيما، تم نسجه في بداية القرن العشرين.

كما قامت الشركة أيضا بنشر صورة أولية للزي قبل خياطته، وقطعة من قماش الوشاح الهندي القيم.

ومع ذلك، فإن جهود المصممين لم تثر إعجاب الجمهور، وأثارت موجة من الانتقادات، حيث أعلن بعض المستخدمين أن زي السيدة الأولى يشبه إلى حد كبير بدلة الكاراتيه، بينما رأى آخرون تشابهاً لا يمكن إنكاره مع زي العاملين في المستشفى، بينما قالت إحدى مستخدمات موقع "تويتر" إن ميلانيا جميلة جدا بهذا الزي، وفقًا لـ "سبوتنك".