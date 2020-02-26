حمار بري ونظارات فوسفوري.. أصالة ترد على متابعة سخرت من ملابسها

مشاجرة ساخرة بين الفنانة السورية أصالة وحساب ساخر يحمل اسم "عديلة" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشأت حينما نشر الحساب صورة للفنانة أصالة من إحدى الحفلات ساخرًا من ملابسها.

فعلق الحساب الساخر على إطلالة أصالة: "تقبريني يا صولا، كانت بعد بتحمل هالإطلالة قبعة بنقشة الحمار البري، ونضارات زهر فوسفوري"، لترد عليها الفنانة السورية قائلة: "كان بدي إياكي تيجي عشان النقشة تطلع مظبوطة".

ليواصل الحساب الساخر رده مرة أخرى قائلًا: "أول مرة بحياتي بحس حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة، أصالة مش بس فنانة بالطرب، وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان".

Advertisements

وكانت الفنانة السورية أصالة تصدرت غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوي الثالث للمجلة، وظهرت به بشكل مختلف وألوان زاهية وقبعة ملونة.

ونشر حساب المجلة، مجموعة صور للغلاف، عبر تطبيق "إنستجرام"، معلقا عليه :"هيا نحتفل! نحتفل معكم بعيدنا السنوي الثالث على طريقتنا الخاصة، حيث نصدر عدد مارس 2020 الخاص جداً من ڤوج العربية بعدة أغلفة مبتكرة تزيّنها باقة من أشهر الشخصيات النسائية العربية، بعدسة المصور المغربي المبدع حسن حجاج. وتنضم إلينا في هذا العدد الاحتفالي نجمة الغناء العربي أصالة نصري، لتثبت عملياً أنها باتت أكثر قوة مما كانت عليه قبل طلاقها".