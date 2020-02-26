متشيليش همّ المساحة".. أفكار لتنسيق ديكورات غرف الأطفال الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تشكل المساحات الصغيرة للمنازل، مشكلة لدى الآباء والأمهات أثناء تنسيق غرفة مولدهم الجديد، وكثيرًا لا يستطيعون تنسيق المكان بشكل صحيح.

نقدم لكم بعض الحيل الصغيرة يمكنكم الاعتماد عليها، لاستغلال المساحة بأفضل طريقة ممكنة، بحسب ما أوضح موقع "thespruce".

- خزانة أدراج

استعيني بسرير صغير لحديثي الولادة، مع خزانة أدراج مستطيلة الحجم، إذا لم يكن لديكم المساحة لدولاب كامل.

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سوف توفر لكم الأدراج مساحة كافية لتخزين ملابس الطفل واحتياجاته بالكامل.

- أسفل السرير

استغلي المساحة أسفل السرير، وضعي منظم ملابس من الخوص، استخدميه لحفاضات الطفل، أو ألعابه.

- مكتب

إذا اردتِ عمل مكتب بسيط لطفلك، يمكنك تثبيت قطعة خشبية بسيطة على الحائط، وتزيينها بالألعاب.

- الباب

استخدمي ظهر الباب لتعليق صناديق من القماش، لتخزين ملابس طفلك.