لا ترتب سريرك.. قواعد مهمة عند مغادرة الفندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يقع بعض المسافرين في أخطاء كثيرة خلال إقامتهم بالفنادق، تعيق عمل مسؤولي النظافة في المكان، ويستهلكون وقتًا أطول من اللازم في ترتيب الغرف، وهي كما أوضح موقع "bright side" الأمريكي:

- لا تطوي المناشف المستخدمة

يوضح مسؤولو الفنادق أنه من الأفضل ترك المناشف على الحوض أو أرضية الحمام، لا تطويها وتضعها على الرف، لأن مسؤولي التنظيف قد لا يعرفون أنها مستخدمة.

- لا ترتب سريرك

من الأفضل أن تزيل شعر رأسك من حوض الاستحمام، وكذلك الزيوت المسكوبة على الأسطح أو الحوض، لكن لا ترتب السرير لأن المسؤولين عن الغرفة لديهم طريقة معينة لترتيبه.

- اترك بقشيش

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رواتب العمال عادة ما تكون ضعيفة، لذا من الأفضل أن تترك لهم "بقشيش" في الغرفة، تشجيعًا لخدماتهم وتقديرًا لمجهودهم، ومن الأفضل ترك ملاحظات مكتوبة بأن هذه الأموال لهم.

- افتح الشباك

من الأفضل أن تترك شباك الغرفة مفتوح، حتى يتخلل الهواء الغرفة، ويسهل على العمال تنظيف المكان بسرعة وسهولة.

- ريموت التلفزيون

اترك الريموت بجانب التلفزيون، وكذلك أدوات الطاولة في مكانها والكراسي، حتى تسهل عمل مسؤولو الغرف، وترتيبها بشكل أسرع.

- استخدم ما تريد فقط

استخدم ما تحتاج إليه في الغرفة فقط، فإذا أقمت في غرفة ذات سريرين رغم أنك وحيد، من الأفضل ان تستخدم واحد وتترك الأخر، دون إهمال.