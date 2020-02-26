لايف ستايل

لا ترتب سريرك.. قواعد مهمة عند مغادرة الفندق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يقع بعض المسافرين في أخطاء كثيرة خلال إقامتهم بالفنادق، تعيق عمل مسؤولي النظافة في المكان، ويستهلكون وقتًا أطول من اللازم في ترتيب الغرف، وهي كما أوضح موقع "bright side" الأمريكي:

- لا تطوي المناشف المستخدمة

When Leaving the Hotel Room Everyone’s Supposed to Follow 7 Etiquette Rules

يوضح مسؤولو الفنادق أنه من الأفضل ترك المناشف على الحوض أو أرضية الحمام، لا تطويها وتضعها على الرف، لأن مسؤولي التنظيف قد لا يعرفون أنها مستخدمة.

- لا ترتب سريرك

When Leaving the Hotel Room Everyone’s Supposed to Follow 7 Etiquette Rules

من الأفضل أن تزيل شعر رأسك من حوض الاستحمام، وكذلك الزيوت المسكوبة على الأسطح أو الحوض، لكن لا ترتب السرير لأن المسؤولين عن الغرفة لديهم طريقة معينة لترتيبه.

- اترك بقشيش

When Leaving the Hotel Room Everyone’s Supposed to Follow 7 Etiquette Rules

Advertisements

رواتب العمال عادة ما تكون ضعيفة، لذا من الأفضل أن تترك لهم "بقشيش" في الغرفة، تشجيعًا لخدماتهم وتقديرًا لمجهودهم، ومن الأفضل ترك ملاحظات مكتوبة بأن هذه الأموال لهم.

- افتح الشباك

نتيجة بحث الصور عن Open the windows in hotels

من الأفضل أن تترك شباك الغرفة مفتوح، حتى يتخلل الهواء الغرفة، ويسهل على العمال تنظيف المكان بسرعة وسهولة.

- ريموت التلفزيون

When Leaving the Hotel Room Everyone’s Supposed to Follow 7 Etiquette Rules

اترك الريموت بجانب التلفزيون، وكذلك أدوات الطاولة في مكانها والكراسي، حتى تسهل عمل مسؤولو الغرف، وترتيبها بشكل أسرع.

- استخدم ما تريد فقط

When Leaving the Hotel Room Everyone’s Supposed to Follow 7 Etiquette Rules

استخدم ما تحتاج إليه في الغرفة فقط، فإذا أقمت في غرفة ذات سريرين رغم أنك وحيد، من الأفضل ان تستخدم واحد وتترك الأخر، دون إهمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا ترتب سريرك.. قواعد مهمة عند مغادرة الفندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا