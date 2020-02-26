شهيرة تروي موقفا إنسانيا لمبارك مع محمود ياسين: لا ننسى أصحاب الفضل

شاركت الفنانة المعتزلة شهيرة، متابعيها، عبر حسابها على "فيس بوك"، صورة للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وهو مرتديًا الزي العسكري، لتروي عن موقفًا إنسانيًا للرئيس الراحل مع زوجها الفنان محمود ياسين.

وبدأت شهيرة حديثها بوصفها للرئيس الأسبق بالبطل الشجاع والقائد المحارب والمنتصر: "أحببت أن تبقى في بلدك ولا تغادرها حتى تموت على أرضها وكان لك ما أردت.. أراد الله أن يطيل في عمرك حتى هذا التوقيت لكي تحظى بما تستحقه من التكريم والتقدير كمحارب وقائد وكإنسان".

Advertisements

وروت الفنانة المعتزلة عن الموقف الإنساني: "أنا رأيت إنسانيتك في مواقف مع آخرين ومعنا بشكل شخصي عندما تعرض محمود ياسين لأزمة صحية وطلبت مني الاستعداد لسفره للعلاج في الخارج ولكنه كان يريد العلاج هنا لظروف عائلية ولكنك ياريس أصريت على سفره لأنه على حد قولك (رمز لمصر)، بعد أن شارك في أعمال سينمائية تتكلم عن نصر أكتوبر وعلى المسرح لسنوات شارك في كل احتفالات النصر".

وتابعت: "وقد تابعت بنفسك تليفونيا فترة علاجه هناك.. وعشان إحنا كمصريين لا ننسى أصحاب الفضل فأذكرك بشكل شخصي بكل الخير والدعاء لك بأن يرزقك المولى بالقول الثابت ويجعل قبرك الليلة رحمة ونورًا ويرزقك الجنة ونعيمها يارب وداعًا.. وعزائي لكل أفراد الأسرة".

وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.