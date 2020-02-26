جرعة مخدرات تنهي حياة إعلامية كويتية.. وصديقها يتخلى عنها (تفاصيل)

توفيت الإعلامية الكويتية ليالي الأسد، إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة، إذ عُثر عليها جثة هامدة داخل منزلها.

وأعلن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني وفاة إعلامية كويتية، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونفى أن تكون الإعلامية الكويتية هي ريم نجم، إذ قال: "خبر وفاة إعلامية كويتية بجرعة زائدة صحيح 100٪ لكن ليس المقصود به ريم "نجم" بسم الله عليها، والصحفيين بوربع إللي صار لكم يومين تنفون يعنني صايده ترى الخبر صحيح بس أنت قوطي، وشكرا".

Advertisements

وذكر أيضًا الصحفي الكويتي، أنه جرى القبض على الشاب الذي كان برفقتها أثناء تناول المخدرات، وجرى احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية، ويشتبه أيضًا أنه كان يجلب لها المواد المخدرة.

وأضاف "الحمراني" أن "الشاب الذي كان يشاركها التعاطي من أقاربها قام بتركها بعد أن سقطت جثة هامدة في الشقة نتيجة زيادة الجرعة، وأغلق الباب عليها، وفي اليوم التالي.. اتصل بأقاربها، وادعى أنها كانت قد اتصلت عليه سابقًا طلبًا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال عليها لم تجب على اتصالاته ويشعر بالقلق، وطلب أن يذهبوا لشقتها للاطمئنان عليها".