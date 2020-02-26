إصابات ومنشطات و"إطلالات ساحرة".. مشوار شارابوفا فاتنة التنس

"منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة، سأفتقده كل يوم" بهذه الكلمات المؤثرة أعلنت اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، اعتزالها نهائيًا، رياضة التنس، بعد مشوار طويل دام لأكثر من 28 عامًا في الملاعب.

وجاء اعتزال "شارابوفا" من خلال مجلة "فانيتي فير" إذ ودعت جمهورها قائلة: "كيف تترك الحياة الوحيدة التي عرفتها من قبل؟ كيف يمكننك الابتعاد عن الملاعب التي تدربت عليها منذ أن كنت طفلاً صغيراً، اللعبة التي أحبها، لعبة جلبت لك دموع لا توصف وأفراح لا توصف، وهي الرياضة التي وجدت فيها الأسرة، عشاق تجمعوا ورائك لأكثر من 28 سنة، شعور جديد، لذا أرجو أن تسامحني.. وداعاً لعبة التنس".

ويمتلئ مشوار "شارابوفا" بالعديد من المحطات التاريخية هي المصنفة الأولى على العالم سابقًا، ونالت الكثير من الألقاب التي وصلت إلى 36 لقب في البطولات التي خاضتها، ووسط هذا التاريخ الحافل كانت توجد بعض الثغرات في مسيرة اللاعبة العالمية.

ويرصد "هن" حكاية اللاعبة العالمية ماريا شارابوفا مع 3 محطات من الهجوم عليها من تناول المنشطات، ومن ثم قصتها مع إصابتها في الكتف التي أوقفتها عن ملاعب التنس لفترة.

إصابة في الكتف

"أنا سعيدة جدًا بتلقي وقبولي بطاقة دعوة للعب في بطولة مايوركا المفتوحة.. أريد أن أشكر البطولة على منحي هذه الفرصة، وكذلك كل المشجعين الرائعين الذين ساندوني في الأشهر الأخيرة"، هي الكلمات التي عبرت بها "شارابوفا" عن سعادتها لعودتها للمشاركة في بطولة مايوركا المفتوحة، بعد الجراحة التي خضعت لها في الكتف وأبعدتها عن الملاعب طيلة 4 أشهر.

وكانت "شارابوفا" تعرضت للإصابة في الكتف الأيمن، ما جعلها تغيب عن مباريات الدور الثاني لبطولة بطرسبورغ العام الماضي، وكان الحساب الرسمي للبطولة وقتها، أعلن عبر "تويتر" قائلًا: "للأسف انسحبت شارابوفا من البطولة بسبب إصابة في الكتف اليمنى.. ستغيب هذا العام ونأمل أن تعود لإنديان ويلز العام المقبل".

اعتراف.. نعم تناولت منشطات

ففي العام 2016، ووسط مؤتمر صحفي عقد في لوس أنجلوس، كانت المفاجأة التي كشفتها "شارابوفا" لجماهيرها، إذ أعلنت عن تناولها مواد منشطة خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

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وقالت شارابوفا في المؤتمر الصحفي: "لقد ارتكبت خطأ هائلا"، موضحة أنها تتناول منذ عام 2006 دواء لمكافحة مرض السكري، لكنه وضع بعد ذلك على قائمة المنتجات المحظورة، في العام 2016.

ورغم اعترافها بذلك، إلا أن "شارابوفا" كانت أبدت تشككها في أسباب منعه، فبحسب رأيها أنه لا يوجد دليل أنه يزيد من كفاءة اللاعبين"، لكن العقار يُعتقد أنه ذو تأثير إيجابي على قدرة اللاعب على التحمل.

وبناء على ذلك جرى إيقاف "شارابوفا"، لمدة 15 شهر عن الملاعب الرياضية من طرف الاتحاد الدولي.

إطلالات أنيقة

ورغم المباريات والبطولات العالمية التي حصلت عليها "شارابوفا" لكنها لم تتغافل عن الإطلالات الأنيقة، حتى مع ارتدائها الزي الرياضي، ففي وقت سابق نشرت النجمة الروسية، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، صورا لها وهي ترتدي الزي الذي ظهرت به في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وبدت "شارابوفا"، أنيقة جدا إذا ارتدت زيها الجديد وهو أسود اللون، ومصمم على شكل فستان قصير تزينه قطع من الكريستال.

وعرف عن النجمة العالمية أيضًا اهتمامها بأزيائها وجلسات التصوير، إذ تصدرت قبل ذلك في العام 2017، غلاف مجلة The Edit، بعدة إطلالات مميزة على شاطئ البحر.

وارتدت "شارابوفا" في إطلالتها الأولى بجلسة التصوير لصالح المجلة، جاكيت طويلا باللون "الجملي" من دار Burberry للأزياء، وتنورة قصيرة مع حذاء طويل، فيما ظهرت بفستانين من الصوف باللون البيج والفضي.