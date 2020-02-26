من جنازة مبارك.. رسالة من وفاء عامر لمنتقديه: "خلينا محترمين"

شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ببث مباشر خلال توجهها لحضور مراسم جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وظهرت "وفاء" وهي تنعي الرئيس الأسبق، بالملابس السوداء، متخلية عن المكياج، وقالت: "بنحاول نبقى من المشاركين في الجنازة، والحقيقي نبقى ناس مش كويسة خالص لو مشركناش".

ووجهت رسالة لمنتقدي مبارك من الشباب، قائلة: "أنت يا ابني شفت تلاتين سنة فين وأنت لسه مغيرتش البامبرز، أنا بقولهم ازيكم بهدلتوا الناس، وربنا يكون في عون الرئيس دلوقتي ربنا معاه"، مضيفة: "عمري ما شتمت في حد مات ومقدرش، خلينا محترمين وبلاش نشتم في حد متوفي".

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وغيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.